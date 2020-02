Eli Roth a presque produit un dessin animé hebdomadaire de la WCW

MGM

Eli Roth, directeur de Hostel and Cabin Fever, était très célèbre dans les cercles de lutte professionnelle avant de le frapper à Hollywood. Le cinéphile, qui a également coproduit le redémarrage de Baywatch en 2017, a présenté une série de dessins animés en 1999 qui s’appuyait sur le succès de la WCW.

Sérieusement.

Eric Bischoff a déclaré dans un épisode de son podcast de “ 83 semaines ” qu’Eli était certain que son émission animée et joyeuse sur les fans de catch de Boston serait un succès retentissant. Le dessin animé allait s’appeler “Chowda Heads” et serait diffusé entre les segments de l’émission hebdomadaire Nitro de la WCW.

La chose malheureuse pour Roth était que Bischoff était mentalement frit au moment où il a fait son pitch, et la série de dessins animés ne s’est jamais produite. De toute façon, la direction de Turner n’était pas très bonne sur l’idée, il y a donc une chance qu’elle aurait été abandonnée même si Bisch était à bord.

La vision de Roth pour le style d’animation allait capitaliser sur le succès fou de South Park. Au lieu de partir à l’aventure sur le thème des adultes comme Cartman et le gang, ses personnages vanteraient le produit de la WCW et assisteraient à des événements en direct.

La WCW aurait pu en finir avec n’importe qui, même des personnages de dessins animés, achetant des billets d’ici la fin de 1999.