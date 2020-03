Elias de la WWE déçu par le rôle de WrestleMania 36

WWE

S’adressant à Busted Open Radio, Friday Night SmackDown sur FOX Elias a parlé de sa déception dans son rôle à WrestleMania 36, ​​de son opinion sur les promos scriptées et de la guitare.

Depuis son retour à la marque bleue, Elias n’a pas exactement été mis en position de proéminence et a été impliqué dans des mini-programmes avec Drake Maverick et le gang de fauteurs de troubles de Sami Zayn.

Pourtant, des informations ont fait surface au début de l’année selon lesquelles Elias pourrait être placé pour un grand match contre le grand match John Cena à WrestleMania 36. Malheureusement, Elias a été exclu dudit combat en faveur de “The Fiend” de Bray Wyatt.

Il a parlé de ses sentiments envers sa position actuelle (qui affronte maintenant le roi Corbin au Show of Shows) en disant:

«Vous savez, sans trop en dévoiler ici, j’ai eu une grosse, une très grosse déception jusqu’à WrestleMania. Je pensais que certaines choses allaient vraiment se passer pour Elias, les choses se sont passées d’une manière ou d’une autre, et nous ne savons pas trop ce qui se passe maintenant. Mais je dois parfois me vérifier. Certaines choses sont hors de mon contrôle. Ce que je peux contrôler, c’est ma performance quand je suis à la télévision et si je peux donner à 100% et me démarquer d’une manière ou d’une autre, tôt ou tard, ça va percer.

Il semble qu’Elias ne soit pas non plus le plus grand fan de promotions sur-scénarisées et a même cité Triple H comme exemple pour expliquer pourquoi les étoiles devraient avoir plus de latitude:

«Vous voulez vous sentir comme si vous regardiez quelque chose d’organique, je veux dire que Triple H est là-haut pour faire tout cela, et ce n’est pas comme s’il mémorise un script et le répète, et cela ne fait pas du bien. La lutte est très sensible à ce qu’on ressent. J’ai eu la chance de pouvoir créer beaucoup de mon propre verbiage et des choses comme ça à cause de mon personnage, donc je suis pour moins de script et plus pour permettre aux lutteurs de se retrouver en quelque sorte. “

Comme vous le savez, Elias peut rarement être trouvé sans sa fidèle guitare entre ses mains et il a mentionné combien de temps il passe à réfléchir à de nouvelles façons de l’utiliser comme moyen d’interagir avec l’univers WWE:

“ J’ai une passion pour la musique et la guitare et je pense toujours à de nouvelles façons de noter, de nouveaux riffs, de rester assis sur ma guitare, de nouvelles façons d’interagir avec la foule, de nouveaux slogans, quels qu’ils soient. Alors j’attends juste que la porte s’ouvre un peu pour que je puisse y passer, vous savez ce que je dis, c’est tout ce que je demande.

Avec un peu de chance, une poussée significative sera à l’horizon pour Elias dans le sillage de Mania 36. En attendant, tout ce qu’il peut faire est de continuer à divertir les fans du monde entier chaque fois qu’il se fraye un chemin dans une arène.