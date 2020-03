Elias dit qu’il est tout pour la WWE Réduire les promos scriptées

Dans un récent épisode de Busted Open, Elias a discuté d’un large éventail de sujets.

Au cours de l’interview, on lui a demandé s’il pensait que la WWE devrait être moins scénarisée. Voici ce qu’il avait à dire:

“Vous voulez vous sentir comme si vous regardiez quelque chose d’organique, je veux dire que Triple H est là-haut en train de faire le tout, et ce n’est pas comme s’il mémorise un script et le répète, et cela ne fait pas du bien. La lutte est très sensible à ce qu’on ressent. J’ai eu la chance de pouvoir créer beaucoup de mon propre verbiage et des choses comme ça à cause de mon personnage, donc je suis pour moins de script et plus pour permettre aux lutteurs de se retrouver en quelque sorte. Ce faisant, ce sera couler ou nager, et alors vous créerez vraiment le meilleur des meilleurs en le faisant de cette façon, donc, oui, je suis tout à fait pour ça, moins de script, plus de laisser les gars parler de leur cœur et dire les mots qu’ils diraient. “

