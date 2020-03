Émissions populaires du réseau WWE, Jeff Hardy obtient une chanson thème différente

– Voici les émissions du réseau WWE les plus regardées de la semaine, gracieuseté de Dave Meltzer du Wrestling Observer Newsletter:

Séances sur le crâne brisé avec Bret Hart; 2. Chambre d’élimination 2020; 3. Ruthless Aggression 5 Raw vs Smackdown Civil War; 4. Liste des 10 meilleurs: meilleures réactions d’étourdissement; 5; NXT à partir du 3/11; 6. Royal Rumble 2020; 7. SuperShowdown 2020

– Jeff Hardy a fait une apparition dans une édition spéciale de The Bump où il a révélé qu’il utiliserait sa chanson thème précédente, No More Words, qu’il avait utilisée en 2008-2009.

Brb, paniqué parce que @JEFFHARDYBRAND vient de confirmer le retour imminent de son thème d’entrée #NoMoreWords !!!!! #WWETheBump pic.twitter.com/Hy5yHntEWq

– The Bump de la WWE (@WWETheBump) 20 mars 2020

*,

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e74ec6b2716c_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances