En savoir plus sur l’arrestation de Van Hammer pour DUI et Hit & Run

Nous avons rapporté ce week-end sur eWn que l’ancienne star de la WCW Mark «Van Hammer» Hildreth a été arrêtée pour DUI après avoir frappé un garçon de cinq ans qui roulait à vélo avec son père. Après l’arrestation, Hildreth a été retiré de l’événement de Wrestlecon.

Selon le Washington Times News, le témoin oculaire Eric Tilghman a déclaré ce qui suit:

«Le père a ramassé le fils sur la route Le gamin pleurait. Le père pleurait. Le gars était sorti de la voiture. Je regarde le gars et il revient dans la voiture. Nous lui hurlons: «Ne partez pas. Ne pars pas! »»

Hildreth est remonté dans sa voiture et a quitté les lieux de l’accident. C’est alors que Tilghman est monté dans sa propre voiture et l’a suivi jusqu’à son domicile. Il a pris plusieurs photos tout en le poursuivant. Une fois arrivés à la maison, Hildreth s’est assis sur ses marches et a été placé en garde à vue une fois la police arrivée. Pendant l’interrogatoire de police, il a commencé à pleurer et à prétendre que l’enfant était monté devant lui.

Il fait face à une accusation criminelle de délit de fuite et de fuite sans échec dans un accident impliquant d’autres personnes, DUI avec des blessures à une autre personne et quittant la scène d’un accident de blessure.

Pour ce que ça vaut, Hildreth a deux DUI précédents. L’un de ces événements a eu lieu au Texas en 1985 et l’autre en Géorgie en 2004. Il a précédemment admis qu’il avait des problèmes d’alcool.