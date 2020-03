ÉNORME mise à jour sans spoiler sur les enregistrements de la WWE WrestleMania 36

WWE

Comme indiqué mercredi, une source anonyme des enregistrements de WrestleMania 36 de la WWE en Floride a contacté WhatCulture pour confirmer que la promotion fonctionnait frénétiquement pour s’assurer que tout le contenu des «émissions de spectacles» était dans la boîte avant que l’ordre de «rester à la maison» de jeudi à 23 heures ne soit lancé. la même source a maintenant fourni de nouvelles informations.

Nous avons été informés que la WWE travaillait toujours sur un “grand combat cinématographique” tard dans la nuit, avec la promotion passant toute la journée à obtenir des accessoires et un ensemble spécialement conçu pour cela. Triple H et un directeur de production ont pris la tête de la supervision, avec Vince McMahon nulle part pour être vu, et les interprètes ont eu une plus grande latitude pour improviser des lignes et des actions. En plus de cela, la WWE filme plusieurs prises alors que les lutteurs demandent des reprises pour essayer de nouvelles idées.

Bryan Alvarez a également présenté une mise à jour de Mania sur Wrestling Observer Radio, affirmant que la majeure partie des meilleurs matchs de WrestleMania 36 ont déjà été filmés. Alvarez est convaincu que tout sera en boîte jeudi à 23 heures.

Cela ressemble beaucoup à ce que la WWE va franchir la ligne, alors, et ce “grand combat cinématographique” correspond à la sensation de film spéculée pour John Cena contre Bray Wyatt ou The Undertaker et AJ Styles ‘ambiguous “Bonyeyard rencontre.”