ÉNORME Spoiler potentiel pour le WWE WrestleMania 36 Main Event

La WWE cherchera à recycler son format potentiel de création d’étoiles à WrestleMania 36 en opposant à nouveau le champion universel Brock Lesnar à une autre star pleine d’espoir qui cherche à remporter l’or pour elle-même. Cette fois, c’est le vainqueur du Royal Rumble 2020: le «Scottish Psychopath» Drew McIntyre.

Un match que la plupart de l’Univers de la WWE attend avec impatience car, pour la première fois depuis un certain temps, il est moins évident de savoir qui va vraiment gagner. Drew va-t-il enfin réaliser la prophétie vieille de dix ans de M. McMahon et devenir champion du monde, ou Lesnar démolira-t-il un autre jeune plein d’espoir?

Eh bien, selon un nouveau rapport, il semble que ce pourrait être le premier de ces deux résultats. Oui, Paul Davis de WrestleNews.co a révélé que le plan actuel est que McIntyre tue “ La Bête ” sur la plus grande scène de tous et transporte le Championnat universel pendant l’été où il se querellera avec “ L’architecte ” Seth Rollins. Il a ensuite affirmé qu’il était peu probable que Vince change d’avis car, selon sa source:

“Vince aime tout de lui et pense qu’il représente bien l’entreprise quand il fait des apparitions dans les médias. Il a l’air bien et parle bien et c’est ce que Vince recherche. Drew a déjà établi une relation avec Vince comme la plupart des grands gars.”

Encore une fois, les plans pourraient toujours changer, mais cela semble être un résultat plausible pour l’épreuve de force Mania de la paire et, en toute honnêteté, ce n’est qu’une question de temps avant que Rollins ne retrouve son chemin dans le championnat.

