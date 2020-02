Eric Bischoff explique comment le Japon a inspiré NWO, renforçant l’idée en parlant à DDP

L’ancien président de la WCW, Eric Bischoff, a récemment été interviewé sur l’épisode en direct de «Talk Is Jericho», qui a été filmé sur la croisière de Chris Jericho, pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Comment New Japan a inspiré l’idée originale:

J’ai essayé de répondre à cette question à plusieurs reprises auparavant sur mon podcast … et je ne semble jamais faire un travail très adéquat pour expliquer en quelque sorte le début de tout cela. Mais vers 1993, j’ai commencé à passer beaucoup de temps au Japon avec New Japan Pro Wrestling. J’essayais vraiment de le faire – c’était à l’époque où Masa Saito a été très utile pour amener beaucoup d’Américains [to Japan]. C’était le lien.

C’était vraiment Brad Rheingans qui était ma connexion. Brad et moi nous nous connaissions au lycée et quand j’ai obtenu la place à la WCW, Brad et moi essayions de ressusciter vraiment la relation entre le Nouveau Japon et la WCW parce que Bill Watts avait à peu près tout brûlé. Et dans ce processus, je passais beaucoup de temps là-bas… J’étudiais ce qui fonctionnait au Japon. Parce que les affaires à New Japan en 93, 94, elles étaient enflammées.

Ils mettaient 60, 80 000 personnes, 100 000 personnes dans le Tokyo Dome pour les grands spectacles. Et ici aux États-Unis, le WWF à l’époque – la WWE maintenant, bien sûr – et la WCW avaient vraiment du mal à vivre des événements en direct. Donc, pour résumer, j’étais là-bas pour étudier ce qui fonctionnait là-bas et les différences entre la façon dont le produit était présenté au Japon et ici aux États-Unis. Et l’une des choses que j’ai remarquées, c’est que c’était beaucoup plus réel là-bas.

Les scénarios, les personnages, l’action dans le ring étaient plus basés sur la réalité. Et ici aux États-Unis, c’était plus du personnage, une sorte de comédie caricaturale. Et en l’étudiant, j’étais en train de regarder les guerres interentreprises et ce genre de choses. Et c’est là que l’idée a commencé.

Quand l’idée s’est concrétisée pour lui:

Avance rapide, DDP m’appelle un samedi après-midi, ce qu’il faisait chaque samedi après-midi. Nous vivions dans la rue les uns des autres, alors il était arrivé vers 11h00 du matin. Et nous roulons en buvant de la bière dans – qu’est-ce que c’était, une Mercedes 450 SL de 1974, parlant de lutte. Et Scott est devenu disponible, Kevin Nash est devenu disponible. Et quelle idée lâche que j’avais eue en étudiant le Japon est soudainement devenue une sorte de réalité.

