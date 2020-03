Eric Bischoff montre son soutien à la WWE, commente RAW

Eric Bischoff n’est pas étranger à la controverse (jeu de mots voulu). Il était vice-président exécutif de la WCW. Il a failli fermer Vince McMahon et la WWE. Plus tard, il a connu une course mémorable à la WWE, l’entreprise qu’il a failli fermer. Malgré tout, tous les hauts et les bas, Eric Bischoff a montré son amour et son soutien pour la WWE.

Ce soir, Bischoff a tweeté son soutien à la WWE et a encouragé les fans de catch à faire de même pendant cette période difficile.

Produire 350 heures de télévision épisodique par câble aux heures de grande écoute par an est un défi que seuls ceux qui ont été dans le ventre de la bête peuvent comprendre. Ajoutez les événements en cours, et cela a un engourdissement de l’esprit 2 B. Veuillez syntoniser 2 nuits et soutenir @WWE #RAW @HeymanHustle

– Eric Bischoff (@EBischoff) 17 mars 2020