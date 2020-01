Eric Bischoff n’a pas été contrarié lorsque Triple H a quitté la WCW, pourquoi il pense que Triple H est venu à la WCW

Eric Bischoff a récemment consulté son podcast «83 semaines» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Ne pas être déçu que Triple H quitte la WCW:

Je n’étais pas enthousiaste à l’idée d’embaucher Paul Levesque. J’aurais vraiment pu le prendre ou le quitter. Et à l’époque, parce que les budgets étaient un gros problème lorsque Paul est arrivé à bord, et parce qu’il vivait sur la côte est et, nous en avons déjà parlé, j’essayais vraiment de concentrer notre liste, de constituer notre liste de les gens qui vivaient à proximité d’Atlanta, où s’ils vivaient hors de l’État, par exemple beaucoup de talents vivaient en Floride, les billets d’avion étaient relativement peu coûteux.

Je ne voulais pas faire venir des gens de New York, de Boston, de Seattle ou de Los Angeles parce que c’était vraiment très cher de devoir le faire chaque semaine ou toutes les deux semaines. Donc je n’étais pas excité à propos de Paul quand il est entré, et je n’ai pas été si déçu quand il est parti. Non pas que je ne pensais pas qu’il avait du talent, pas que je ne pensais pas qu’il était si précieux, mais je ne le considérais pas comme un gars dans lequel j’avais investi et j’ai créé et j’ai donné cette opportunité.

Sa conviction que Triple H est venu à la WCW pour entrer dans le radar de la WWE:

Je n’en ai jamais parlé à Paul. La vérité est que Paul Levesque était à la WCW pour une tasse de café. Ce n’était pas un gars de haut niveau, donc il n’y a tout simplement pas beaucoup d’histoires ou de relations ou de conversations ou de problèmes ou de négociations concrets ou tout ce dont je peux vraiment parler parce qu’il n’était là que pour une courte période de temps. Ce que j’ai entendu, de seconde main et de troisième main, donc je ne sais pas du tout si c’est vrai, c’est que l’intention initiale de Paul était de venir à la WCW pour essayer de se placer sur le radar du WWF, et cela a du sens pour moi. Paul est un gars très intelligent.

C’est un gars vraiment intelligent. Et étant donné que Paul a grandi, je pense que c’était à Boston ou partout où il a grandi, je ne me souviens pas d’où il vient, mais le nord-est où la WWE était en avant. C’était la marque, c’était l’entreprise de lutte. Et Paul venait juste d’arriver, je pense que c’était l’école de catch de Killer Kowalski, et il n’avait pas vraiment eu beaucoup d’exposition à l’époque. Je pense qu’il considérait la WCW comme une transition et une plate-forme et une opportunité de se faire remarquer pour aller à la WWE. C’était donc un moyen d’arriver à une fin. Il a pris la bonne décision. Revenez en arrière et regardez-le.

Historiquement, WCW, autre que Sting, et quelques autres personnages, Lex Luger, je suppose, WCW n’avait pas de réputation de création d’étoiles. Ils n’avaient pas vraiment la plate-forme pour le faire, mais n’avaient pas vraiment l’histoire de le faire non plus, de manière créative. C’était donc une bonne décision. Mais je pense que si vous deviez demander à Paul, et à un moment donné, vous pourriez avoir cette opportunité, ou je pourrais le croiser et lui demander parce que je suis curieux maintenant, mais je suis presque sûr qu’il est venu à la WCW pour la seule a exprimé sa raison d’aller au WWF.

Et j’ai entendu quelque chose de similaire, ou lu quelque chose de similaire, dans une interview avec Chris Jericho, que c’était son objectif ultime, c’était d’aller au WWF et de profiter de l’exposition que la WCW lui avait donnée, et du fait que nous en avons fait une star, aller au WWF, pour devenir, ou WWE, une plus grande star. Et il l’a fait. Aucun problème avec ça.

