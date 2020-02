Eric Bischoff parle à Randy Savage de vouloir prouver un point à Vince McMahon en WCW

L’ancien président de la WCW, Eric Bischoff, s’est récemment rendu à son podcast «83 semaines» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Randy Savage étant «en feu» à son arrivée à la WCW:

Quand Randy est venu à la WCW, il était en feu. Gardez à l’esprit, Vince McMahon lui a dit, et je paraphrase ceci, je n’étais pas là, je n’ai pas entendu la conversation, je me réfère à une conversation que j’ai eue avec Randy, où Randy m’a dit quoi Vince a dit, donc je veux que ce soit clair. Mais selon Randy à l’époque, Vince lui a clairement fait comprendre que les jours de Randy sur le ring étaient terminés, qu’ils voulaient rajeunir, c’est-à-dire Vince, et que Randy devrait embrasser une carrière de commentateur couleur.

Et pour ceux qui connaissent vraiment Randy, pas seulement comme nous pensons que nous le faisons devant la caméra, mais pour tous ceux qui connaissaient vraiment Randy Savage, qui a allumé un feu sous lui comme aucun autre, et tout ce qu’il voulait faire quand il est arrivé à la WCW était contribuer et travailler. Il n’était pas tellement concerné par la politique ou la créativité, il voulait juste casser ses couilles et prouver un point, pas seulement à moi ou à la WCW ou à Turner, mais je pense qu’il voulait prouver un point à Vince McMahon.

