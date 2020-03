Eric Bischoff pense que la critique des fans de Goldberg battant Bray Wyatt est injustifiée

Eric Bischoff a discuté de la dernière édition de la course actuelle de 83 semaines Goldberg à la WWE et a défendu la décision de la WWE de le faire battre Bray Wyatt au Super Showdown.

Voici ce qu’il avait à dire:

“Il est probablement à certains égards, jouissant de l’un des sommets de sa carrière, avec le rôle actuel qu’il a dans la WWE, donc chapeau à Bill, mais il a l’air en grande forme ici et il a l’air en grande forme maintenant, vraiment impressionné par Facture. Vous savez, et maintenant, Bill, vous regardez les légendes de la WWE qui font partie de la WWE, il y en a très peu qui peuvent monter sur le ring, le cas échéant, qui peuvent vraiment entrer dans le ring et s’engager dans la physicalité et chapeau à Bill pour rester en assez bonne forme pour pouvoir encore entrer à un niveau très élevé en ce moment à la WWE, jouer et, je suppose, gagner une tonne d’argent.

“C’est tellement intéressant parce qu’il y a tellement de critiques sur ce que la WWE a fait avec Fiend et Bill, ou du moins il y en avait, mais je pense que ces critiques sont injustifiées à deux égards. L’une, celle dont vous venez de parler, c’est où ça va? Nous ne connaissons pas encore la fin de l’histoire. Lorsque Bill a battu Fiend en Arabie saoudite récemment, tout le monde était tout éclairé à ce sujet et le critiquait et, vous savez, quel mauvais choix c’était, mais ils ne savent pas comment ça va se passer. Ils ne connaissent pas la fin de l’histoire. Ce serait comme aller dans une salle de cinéma, acheter votre billet, rester assis là, regarder les cinq premières minutes d’un film et décider qu’il est nul avant que vous ne compreniez vraiment où allait l’histoire, ou en être critique avant même vraiment où elle se passait et quel était le deuxième acte et quel était le troisième acte et, plus important encore, comment le film s’est terminé. “

