Eric Bischoff: “Vince Russo n’avait aucune idée de ce qu’il faisait à la WCW!”

Lors de la dernière édition de son podcast de 83 semaines, Eric Bischoff a commenté que Vince Russo n’avait «aucune idée» de ce qu’il faisait à la WCW, pourquoi il voulait pousser les jeunes si tôt, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du podcast ci-dessous:

Sur la façon dont lui et Hulk Hogan n’avaient aucun respect pour Russo: “Ce n’est pas un secret, Terry n’avait aucun respect pour Vince Russo, moi non plus, moi non plus, mais certainement à cette époque, Terry n’avait que du mépris pour lui, créatif et personnel, professionnel.”

Sur la façon dont Russo n’avait aucune idée de ce qu’il faisait à la WCW et était au-dessus de sa tête: “Quand vous m’avez dit que nous allions faire ce spectacle, j’ai dit:” OK, je ne vais pas me fâcher, je ne veux pas être simplement négatif pour le plaisir d’être négatif “, parce que c’est facile de le faire , surtout quand vous regardez quelque chose d’il y a 20 ans et que vous pouvez le distinguer, et il y avait évidemment beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas à ce stade, et en passant, beaucoup de choses avaient mal tourné sous ma surveillance , ainsi que. C’est tellement facile de lancer des grenades à main comme ça, et je voulais vraiment faire ce spectacle sans le faire, et j’essaie de le dire sans aucune méchanceté, mais Vince Russo n’a jamais eu la moindre idée de quoi que ce soit. C’était un gars très émotif qui n’avait aucune idée de comment il avait fini dans son rôle. »

Sur la façon dont Russo a poussé les jeunes gars comme moyen d’obtenir du soutien dans les coulisses: “Une fois arrivé là-bas, il ne savait pas quoi en faire, et sa réaction à cette position a été de prendre des gars comme les Mamalukes et de ne pas manquer de respect à Billy à ce moment-là parce que Billy était phénoménal en tant que talent, mais il n’était pas prêt pour les heures de grande écoute, il n’était pas prêt à être un événement principal, ni Jeff Jarrett, d’ailleurs. Encore une fois, je n’ai que du respect pour Jeff Jarrett, plus que jamais dans ma vie depuis que je le connais. Mais n’était toujours pas un événement principal. Mais Russo avait le don de prendre la périphérie de la liste des talents, ces gars qui n’auraient jamais vraiment l’occasion de percer et de se concentrer sur eux, et il galvaniserait ces gens autour de lui pour le soutenir, et lui faire sentir plus de valeur ou lui faire sentir qu’il était sur la bonne voie, et il était leur plus grande pom-pom girl, et c’était juste un moyen pour lui de se camoufler pour soutenir un tas de gens, quand la grande majorité des gens qui comprenait vraiment ce qui se passait savait qu’il n’y avait rien sous le capot avec lui. »

Pousser les jeunes gars trop tôt a finalement blessé ces lutteurs: “La plus grande affirmation de Russo était:” Tu dois faire venir les jeunes. “Eh bien, pousser les gens avant qu’ils ne soient prêts ne les fait pas disparaître, ils les tuent, ils les rendent inutiles à long terme parce qu’une fois que vous les essayez, une fois vous essayez de prendre quelqu’un qui n’est pas prêt pour les heures de grande écoute, de les jeter à cet endroit aux heures de grande écoute dans un événement principal ou une série d’événements principaux, et ils échouent, il leur faut des années pour s’en remettre. Et Russo était célèbre pour cela. Et c’est ce que Russo faisait à ce moment-là, il lançait toutes les personnes qui le tapotaient dans le dos et lui disait quel génie il était, il donnait à toutes ces personnes de grandes opportunités, en quelque sorte jouant aux marques de feuille dirtsheet qui étaient tous réclament des jeunes talents. “

(h / t – 411 Lutte)