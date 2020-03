Erick Rowan révèle ce qu’il y avait dans sa cage sur WWE Raw

WWE

Erick Rowan a finalement révélé ce qu’il y avait à l’intérieur de sa «cage pour animaux de compagnie».

Dans l’épisode de Raw de la nuit dernière, No Way Jose a dansé avec sa ligne de conga, mais s’est arrêté pour demander poliment au grand homme ce qu’il transportait. À la surprise de Jose, Rowan a dit qu’il attendait que quelqu’un lui demande si gentiment, et a décidé de montrer au monde ce qu’il y avait dans sa boîte à cause des manières de Jose.

L’ancien homme de la famille Wyatt a ensuite sorti une tarentule géante de la cage et a envoyé ses nouveaux amis en courant pour les collines.

S’il ne commence pas à appeler cette araignée “ Luke ”, la WWE n’y prête pas attention.

Sérieusement, personne ne sait où va l’entreprise avec le personnage de Rowan maintenant. Se fait-il une sorte de défenseur de l’environnement qui a sauvé cette araignée d’une expérience scientifique qui a mal tourné (ne riez pas; en fait, faites-le)? Daniel Bryan a-t-il eu un impact aussi important sur Erick après tout?

Ou, est-ce la chose que la WWE est susceptible d’oublier dans un mois ou deux et elle sera classée dans la même catégorie que la poésie de Heidenreich, le fétichisme des pieds de Snitsky et The Bludgeon Brothers?