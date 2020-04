Erick Stevens revient pour un an en tant que catcheur

Erick Stevens a récemment été interviewé par Combattant pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Faire partie de Black Label Pro:

Je regarde autour de ce vestiaire et il y a dix mois, je ne connaissais personne ici. Il n’y a pas une seule personne dans ce vestiaire qui luttait lors de ma première descente, du moins dans mon cercle. Donc, c’est assez surréaliste d’être dans un vestiaire avec autant de jeunes gars affamés. J’ai eu l’occasion de combattre beaucoup de gens formidables et compétents. Je veux dire, Josh Alexander, je pense, venait juste de commencer la lutte quand je terminais. Je pense qu’il est arrivé au PWG au moment où je terminais. Je le regardais et je me disais: “Mec, j’ai hâte de lutter avec ce mec.” «Je souhaite que je lutte encore pour pouvoir lutter contre ce type», et nous y voilà.

Ses apparitions TNA il y a quinze ans:

J’ai le plaisir d’être écrasé par Monty [Brown], pas une fois, mais deux fois. Le premier était un contre un, ce qui était un plaisir. Je sais que ça a l’air drôle, mais c’est super. Je n’ai rien, mais de bonnes choses à dire sur Monty. Je ne sais toujours pas comment sa carrière ne s’est pas déroulée. Je sais que tout le monde panique quand ils voient ces clips, mais c’était probablement le plus amusant que je me sois fait battre le cul.

C’était génial. J’ai pris deux Pounces dans le premier match et ensuite un seul Pounce dans le suivant. C’était un bon moment. Ce fut une belle expérience. C’est une expérience très similaire. Parce qu’une seconde, vous frappez l’un de ces six côtés, puis vous volez. Je me souviens clairement de la première fois que je l’ai pris, n’étant pas préparé à la force du contact, et ma tête a heurté les cordes de l’autre côté.

Faire son retour après neuf ans:

Je suis planificateur. Ma vie est planifiée. Ma femme est coach de vie. Donc, elle est grande pour structurer la journée, structurer la semaine, structurer les mois et les années jusqu’à un certain point. Donc, le plan était de revenir et c’était vraiment une tempête parfaite. Je ne vais pas vous ennuyer avec la version longue, mais un soir, la femme et moi sommes sortis, nous avons eu des margaritas. C’était le week-end de WrestleMania l’année dernière. J’ai acheté le package FiteTV.

J’ai regardé un tas de trucs collectifs et j’étais vraiment foutu parce que je n’avais pas regardé IMPACT! lutte depuis des années. J’étais vraiment accroché à la lutte indépendante et j’étais ivre, et ma femme m’a demandé, parce qu’elle est coach de vie, [to look inside]. “Y a-t-il des rêves que vous avez qui vous font peur?” Je me disais “Ouais”. Comme chaque année, je voulais revenir, mais c’est effrayant comme de la merde. C’est effrayant. J’avais peur de l’échec. Elle dit: “Faites-le.” Je me dis “Vraiment?” Elle répond: “Ouais.” Donc, je l’ai tweeté, je ne m’en souvenais même pas le lendemain, mais je me suis intéressé et je me dis, tu sais quoi? Prenez quelques réservations par mois et montez-y dans le week-end de WrestleMania, terminez à Tampa où je me suis coupé les dents, le Ybor.

J’ai déjà lutté au Cuban Club avant, pas beaucoup de monde ce week-end. Le week-end prochain, je vais avoir cette distinction comme je l’ai déjà combattu là-bas. J’ai lutté dans beaucoup de ces clubs, beaucoup de ces bars et je pense juste que c’est poétique de boucler la boucle et de terminer là où j’ai commencé.

Comment l’entreprise de lutte a changé:

Oh, mec. (Beaucoup est) un euphémisme. Donc, cela a changé pour le mieux à bien des égards, car il y a tellement plus d’opportunités maintenant. Que ce soit au Japon, sur les mers, en Europe, la WWE ne fait que signer plus de personnes. Il n’y a pas de crabe dans la mentalité de seau. Personne ne se poignarde dans le dos pour avoir des opportunités de tirs car il y a tellement d’opportunités. Vous pouvez gagner votre vie avec les indépendants.

Il y avait environ six gars qui faisaient ça à l’époque et certains d’entre eux étaient aussi dans la TNA. Donc ça ne compte même pas vraiment. En plus de cela, Ring of Honor était si bon parce que tout le monde sortait pour se surpasser chaque soir, non? Chaque match était compétitif et maintenant, toute la scène indie est comme ça. Tout le monde essaie de se rencontrer et les fans en profitent. C’est vraiment compétitif dans le bon sens, d’une manière saine.

S’il pense à nouveau à la retraite:

Plus la fin approche, plus j’y pense, plus je deviens mélancolique. Parce qu’il y a tellement de choses que je ne vais pas manquer – le voyage, être loin de ma famille, tout ça. C’est la partie difficile. La physicalité? Vous vous faites battre? C’est facile pour moi. J’adore cette partie. C’est la partie, les acclamations, c’est la partie qui me rend heureuse. Mais je vais manquer beaucoup d’aspects. Mais, la partie que je n’aime pas, je ne vais pas manquer un peu, surtout le voyage.

