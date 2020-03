Erik des Viking Raiders manque les événements en direct de la WWE en raison d’une maladie

F4WOnline rapporte qu’Erik des Viking Raiders a raté les événements en direct de la WWE le week-end dernier en raison d’une maladie. Il est revenu d’Arabie saoudite malade et a été renvoyé chez lui pendant quelques jours. Pour le moment, on ne sait pas s’il apparaîtra dans l’épisode de RAW de ce soir.

Lors d’un événement de la WWE à State College, en Pennsylvanie, le 29 février, Ivar est apparu seul. Il a sauvé Kevin Owens de Seth Rollins, Murphy et The AOP. Après cela, il a fait équipe avec Owens et Drew McIntyre contre Rollins et AOP.