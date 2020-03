ESPN présentera encore ce WrestleMania 32 ce soir

Une autre présentation spéciale de WrestleMania sera diffusée sur ESPN ce soir.

Comme indiqué, la WWE a présenté plusieurs fois encore des émissions spéciales de WrestleMania passées sur le réseau câblé sportif menant à WrestleMania 36: Too Big For One Night de deux nuits à la carte le 4 avril et le 5 avril.

WWE.com a publié l’annonce suivante pour promouvoir la présentation spéciale encore de WrestleMania 32 diffusée sur ESPN ce soir:

WrestleMania 32 sera diffusé sur ESPN ce soir à 19 h. ET / 16 heures PT

Ce soir, ESPN, en collaboration avec la WWE, présentera une diffusion spéciale de WrestleMania 32.

Présentée pour la première fois le 3 avril 2016, la plus grande foule de l’histoire de la WWE, 101 000 personnes, a envahi le Jerry World au stade AT&T pour voir Roman Reigns défier Triple H pour le WWE World Heavyweight Championship, Charlotte Flair, Becky Lynch et Sasha Banks se battant dans une épreuve de force pour couronner la toute première championne féminine de la WWE, Shane McMahon étourdit l’univers de la WWE avec un saut défiant la mort dans son match Hell in a Cell contre The Undertaker et bien plus encore. Ne manquez pas une présentation spéciale de WrestleMania 32, ce soir à 19 h. ET / 16 heures PT sur ESPN.

Les retransmissions WrestleMania encore seront diffusées sur ESPN et diffusées via l’application ESPN. Branchez-vous le week-end suivant pour encore plus de The Show of Shows lorsque WrestleMania 35 sera diffusé le dimanche 5 avril à 15 h. ET / 12 h PT.