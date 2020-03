ESPN prévoit de diffuser des événements classiques de WrestleMania

Variety rapporte qu’ESPN diffusera des événements classiques de WrestleMania à partir de ce dimanche à 19 h. Eastern avec WrestleMania 30 à partir d’avril 2014.

ESPN diffusera différents événements WrestleMania pendant trois dimanches. Cela est fait pour remplir leur calendrier de contenu en raison de l’épidémie du coronavirus.

«Cette opportunité unique est un sous-produit de la formidable relation de travail que nous avons entretenue avec la WWE au fil des ans et des circonstances sans précédent dans lesquelles nous nous trouvons tous», a déclaré Burke Magnus, vice-président exécutif, programmation, ESPN, dans une déclaration préparée. “WrestleMania est l’un des événements mondiaux les plus populaires dans les sports et le divertissement et le contenu spectaculaire qu’il offre sera un régal pour les fans.”

ESPN diffusera des présentations de @WWE @WrestleMania

💥 WrestleMania 30

22 mars | 19 h ET | ESPN

💥 WrestleMania 32

29 mars | 19 h ET | ESPN

💥 WrestleMania 35

5 avril | 15 h ET | ESPN

Plus: https://t.co/nrYq8sVTpk pic.twitter.com/3pYvBKjNli

– ESPN PR (@ESPNPR) 20 mars 2020