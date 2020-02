Est-il prévu de transformer Bobby Lashley en babyface?

Comme on l’a vu lors de la diffusion de WWE RAW lundi soir, l’AOP est sorti et a attaqué Bobby Lashley lors de son match avec Seth Rollins et Ricochet. AOP est sorti et a essayé d’aider Seth Rollins à remporter le match, mais Ricochet a obtenu la broche sur Lashley. Pour ceux qui se demandent, il n’est pas prévu que Lashley se tourne vers le babyface et fasse face à l’AOP.

Lashley et Lana devraient continuer à être associés. La raison pour laquelle Lana n’était pas au bord du ring pour le match est parce qu’ils voulaient la garder à l’écart lorsque l’attaque a cessé.