Et si la WWE Elimination Chamber 2020 mettait en vedette des superstars NXT?

Chaque année, NXT participe d’une manière ou d’une autre au Royal Rumble. L’année dernière, la marque noire et or a même pu participer à la série Survivor. Mais il y a encore des événements de gadget qui ne comportent pas de NXT, et chaque fois que cela se produit, je me demande ce qui se passerait si cela était réservé.

Cette année, nous aurons deux matchs Elimination Chamber avec un match n ° 1 pour déterminer qui affrontera Becky Lynch pour le Raw Women’s Championship à WrestleMania, ainsi qu’un pour le SmackDown Tag Team Championship.

Mais que faire si l’événement Elimination Chamber était une émission NXT et avait des ramifications pour cette liste, à la place?

Évidemment, tout cela est au nom du plaisir, car cela ne se produit pas cette année, donc j’encourage tout le monde à faire un commentaire ci-dessous pour donner vos propres suggestions sur la façon dont vous réserveriez cela si vous receviez les clés du royaume et comment vous imaginez que la WWE organiserait ces matchs.

Sans plus tarder, plongeons-nous dans les choses…

Match de la division féminine NXT



Pour la plupart, cela suppose que la Chambre d’élimination mettrait en place ou remplacerait TakeOver: Tampa pour mettre en place un ensemble de circonstances post-WrestleMania.

De toute évidence, Rhea Ripley contre Charlotte Flair se déroule à WrestleMania. Il ne serait pas nécessaire de l’avoir à défendre le titre dans un match d’Elimination Chamber, ni de configuration pour combattre quelqu’un à TakeOver: Tampa si cela continuait.

Au lieu de cela, travaillons avec l’idée que c’est le match du concurrent n ° 1 qui déterminera qui combattra Ripley ou Flair après que WrestleMania aura établi le champion.

Dans ce scénario, nous recherchons 6 des meilleures femmes. Nous pouvons déjà exclure un bon nombre de superstars qui ne sont tout simplement pas assez hautes sur le mât totémique pour justifier de donner une place à: Aliyah, Chelsea Green, Deonna Purrazzo, Jessamyn Duke, Kacy Catanzaro, Marina Shafir, Raquel Gonzalez (elle est juste à partir de son rôle de sauvegarde), Santana Garrett, Taynara Conti, Vanessa Borne et Xia Li.

Je pense que nous pouvons également éliminer la plupart des femmes NXT UK: Isla Dawn, Jinny, Kay Lee Ray est déjà championne, Nina Samuels, Piper Niven et Xia Brookside.

Cela nous laisse avec Bianca Belair, Candice LeRae, Dakota Kai, Io Shirai, Mercedes Martinez, Mia Yim, Shotzi Blackheart, Tegan Nox et Toni Storm. Trois d’entre eux doivent partir.

Cela peut sembler étrange, mais je retirerais Belair de l’équation. Elle a déjà eu son match pour le titre à Portland et Flair l’a en quelque sorte annulée avec cette blessure à la jambe. Je préfère qu’elle s’assoie, gagne la bataille royale des femmes à Mania et s’inscrive sur la liste de Raw en tant que babyface.

Je nix également Storm pour certaines des mêmes raisons. Elle a perdu au Worlds Collide, s’est concentrée davantage sur le championnat féminin NXT UK et a perdu son match I Quit contre KLR.

Candice est une évidence, tout comme Io. Vous avez besoin de Kai et Nox. Ensuite, entre Martinez, Yim et Blackheart, je sais que je donnerais un de ces spots à Martinez. Quand le coup vient à pousser, je pense que j’irais avec Yim sur Blackheart, mais d’une manière qui ne prend pas complètement Shotzi hors de la boucle. Peut-être que Martinez peut tricher pour battre Blackheart dans un match de qualification et qu’ils pourraient commencer une querelle pour en sortir.

Je m’attends à ce que Ripley conserve le titre à WrestleMania, nous avons donc besoin d’un talon pour la combattre par la suite. Un babyface ne peut pas gagner cela, ce qui signifie que LeRae, Yim et Nox mènent une bataille perdue.

Entre Kai, Martinez et Shirai, cependant, je ne pense pas qu’il y en ait un hors concours à choisir, mais j’ai un plan.

Martinez se dispute avec Blackheart après cela. Shirai se querelle avec Yim. Kai remporte le match Elimination Chamber et demande à Raquel de faire un peu de son sale boulot sur la construction jusqu’au prochain TakeOver. L’histoire finit par être presque 2 contre 1. Bien sûr, Ripley conserve et peut passer à la querelle avec Martinez, puis Shirai, à qui elle abandonnera probablement le titre afin de passer à Raw ou SmackDown au début de 2021.

Match de division masculine NXT



Adam Cole pourrait défendre le titre, mais il passerait par le gant de tous ses adversaires notables, ce qui tuerait une partie du buzz pour ses futurs matchs contre celui qui deviendrait le candidat n ° 1 sur toute la ligne.

En tant que tel, il faudrait que ce soit un match pour déterminer son futur challenger, tout comme celui des femmes.

De toute évidence, trois noms qui sont garantis sont Finn Balor, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Je n’ai pas besoin de les expliquer. Les trois autres noms, cependant, sont un peu plus à débattre.

Si vous lancez un autre talon là-dedans, j’ai l’impression que ce devrait être Damian Priest ou Roderick Strong. Personne n’accepterait Killian Dain ou Cameron Grimes. La chose délicate avec Strong est qu’il ne devrait pas vouloir combattre Cole, mais vous pouvez y écrire que Cole veut que Strong gagne, alors aucun des autres ne le fait. Ensuite, certains fans se demanderaient si Strong gagnerait et tournerait Cole. Le choix le plus sûr, cependant, va juste avec Priest.

Les deux autres babyfaces pourraient être Matt Riddle et Pete Dunne, Keith Lee, Dominik Dijakovic ou Velveteen Dream.

Pour mon argent, mettez Riddle et Dunne ailleurs sur la carte en défendant les titres des tags. Ensuite, bien que Lee soit un joueur vedette et que quelqu’un que les gens veulent voir franchir une nouvelle étape, il a le titre nord-américain. Réservez-le contre Strong ou Priest (celui qui n’entre pas dans la chambre).

Cela laisse Dijakovic et Dream comme les deux autres prétendants, qui sont plus que dignes d’essayer de remporter un titre.

Avec notre set de terrain (Damian Priest / Roderick Strong, Dominik Dijakovic, Finn Balor, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa et Velveteen Dream), je donnerais la victoire à Dream. Il peut mettre fin à sa querelle avec Strong en tant que générateur d’élan pour obtenir le coup principal. Balor peut faire son truc avec WALTER qu’ils mettent en place. Gargano et Ciampa peuvent continuer leur querelle et Dijakovic peut redescendre au niveau du titre nord-américain.

Adam Cole contre Velveteen Dream. Tu as mon argent.

Selon vous, que se passerait-il dans ce scénario théorique? Souhaitez-vous voir un match NXT Elimination Chamber se dérouler? Qui seraient les participants? Continuez la discussion dans les commentaires ci-dessous!