Et si WrestleMania 36 réunissait toute l’industrie de la lutte?

Note de l’auteur: Je dois admettre. Ce n’est jamais facile de commencer par des excuses ouvertes, mais bien sûr, je pense que c’est nécessaire. L’autre jour, j’ai écrit une chronique intitulée «Cette théorie intéressante sur WrestleMania 36 * Might * Be Possible». J’avais de bonnes intentions, je le pensais vraiment, mais mon garçon m’a déchiré. Et à juste titre. Vous voyez, j’aime projeter mon excitation sous forme écrite. Nous traversons, bien sûr, une période unique dans l’industrie de la lutte avec beaucoup de choses folles dans le monde. Parfois, les sentiments rapides que je viens de vouloir partager. Et donc, quand j’ai eu cette idée folle, la théorie si vous voulez, je voulais juste la mettre là-bas. Mais j’apprends au fur et à mesure que j’écris pour vous tous, je dois considérer toutes les actions et les conséquences. Je dois tellement comprendre mon public que, surtout dans des moments comme ceux-ci où il se passe beaucoup de choses dans le monde, je dois être respectueux de mon choix de mots. Votre voix sera ma leçon dans les futurs éditoriaux. J’apprécie vos commentaires et continuerai à apprécier votre opinion. Je n’ai peut-être pas toujours raison. Mais ça va, nous apprenons tous à être un meilleur humain. Je suis juste un fan avec une voix – euh, et un clavier. Merci de m’avoir permis de diffuser mes excuses –

Maintenant, revenons à l’action!

Avec cela à l’écart, certains d’entre vous ont peut-être vu les dernières nouvelles que Rob Gronkowski hébergera WrestleMania 36. Et en tant que haineux des Patriots, je ne pouvais pas supporter le gars à l’époque, et je ne suis pas un grand fan de lui maintenant. Mais ça va, il pourrait être un bon mec et je pourrais apprendre à l’aimer. Le faire héberger WrestleMania 36 ne me choque pas; En fait, je pensais qu’il ferait une grande apparition à Mania de toute façon une fois que nous aurions appris qu’il avait signé. Ce qui m’a surpris cependant, c’est son annonce que Mania ne serait pas un, mais deux jours! D’accord, ce à quoi je ne m’attendais pas. Mais pour pimenter les choses, encore plus, les rapports indiquent que WrestleMania 36 pourrait également être diffusé à partir de plusieurs endroits.

Quand j’ai eu mon moment avec la théorie intéressante dont j’ai parlé ci-dessus (non, vous ne pouvez plus lire cet article ici), j’ai également pensé à d’autres possibilités que la WWE pourrait faire pour changer WrestleMania 36. Une idée était la notion de ayant plusieurs sites. Je l’ai évoqué un jour en passant: “Si WrestleMania 2 peut avoir un PPV en circuit fermé à plusieurs endroits, pourquoi ne pourrait-il pas le refaire maintenant?”.

Même si les emplacements n’étaient pas à travers le pays comme dans le deuxième WrestleMania, il serait toujours unique de les répartir. Peut-être un au Performance Center, un autre à New York ou Stamford, CT. Peut-être même en Floride, mais en le partageant entre Orlando et Tampa. Bien sûr, cela devrait être un événement clos, mais unique en effet.

Mais cela m’a fait penser à une autre chose que la WWE pourrait faire qui rendrait vraiment le WrestleMania 36 spécial. Ils changent tellement en ne diffusant pas du stade Raymond James. Et avec le nouveau coronavirus ayant un impact majeur sur le monde, je ne peux pas imaginer que la WWE diffuse simplement une émission de base comme ils ont été le couple passé sans quelque chose de captivant pour la série de spectacles. Pour vraiment faire WrestleMania 36 se démarquer avec tout ce qui se passe, la WWE devrait faire quelque chose de si grand, si drastique, que cela changerait à jamais le paysage de la lutte. Il rassemblerait toute l’industrie de la lutte pour un week-end incroyable.

Vous avez peut-être compris…

Sinon, imaginez ce scénario: pour un seul week-end. Un moment unique dans la vie. Rassemblez toutes les grandes sociétés de lutte pour une extravagance WrestleMania. Hébergez-le sur deux jours, tel quel. Hébergez-le sur plusieurs sites, comme cela est spéculé. Ayez Impact, NWA, NXT, et oserais-je le dire, AEW, réunissez-vous pour un week-end. Cela ne signifie pas qu’il y a des matchs inter-promotionnels. Gardez la carte pour la WWE la même chose, mais comme vous avez deux jours, réunissez le produit de toutes les grandes organisations. Laissez chacun d’entre eux avoir ses propres matchs mis en évidence d’une manière ou d’une autre dans un studio fermé.

En fin de compte, toute l’industrie de la lutte ressent les effets de cet horrible virus. Dans cette possibilité, le talent serait payé, quoique pas autant que ce qu’il aurait été, évidemment, mais tout le talent serait payé. Cela entraînerait des abonnements au réseau WWE, car, pourquoi ne pas acheter pour voir toutes les entreprises pour une vitrine d’un week-end. Cela deviendrait théoriquement une véritable convention de lutte (juste sans fans n’importe où près). Une industrie de la lutte qui devrait, au moins pour ce seul week-end, se réunir dans la plus grande scène, pour devenir un WrestleMania. C’est ainsi que je réserverais un spectacle non mouvementé à quelque chose de beaucoup plus excitant et spécial à regarder.