Ethan Page a presque fait face à la gamme d’énergie verte d’origine, pourquoi Nick Aldis a vissé le PCO, plus

Ethan Page a tweeté ce qui suit aujourd’hui, révélant qu’il avait presque eu un match avec Jason David Frank (le Power Ranger vert d’origine). Il a dit,

“Je ne pense pas [the match happening] est impossible. Il a annoncé qu’il allait avoir un match à Laredo, au Texas, et ça a fait un peu de bruit, et je me disais: «Les gens devraient en parler davantage. C’est mon héros de lutte pour l’enfance, c’est tellement cool. » Donc, j’étais comme ça, je vais utiliser mon pouvoir sur les réseaux sociaux pour apporter [attention] à lui la lutte et le défier à un match. J’ai conçu ma propre affiche et elle a explosé en ligne. J’espère que cela lui revient et j’ai quelques personnes à l’intérieur qui cherchent à voir s’il frappe réellement les indépendants. “

La NWA a tweeté la vidéo suivante, montrant Nick Aldis révélant pourquoi il avait coûté au PCO le titre mondial ROH. Il a dit,

«Personne ne m’échappe et personne ne vole mon tonnerre. Le PCO a donc dû apprendre de première main la même chose que tous les autres membres de Villain Enterprises apprendront lorsque je les parcourrai un par un avant de battre Marty Scurll pour que vous ne jouiez pas avec le vrai champion du monde. »

La WWE a tweeté le clip vidéo suivant de “The Bump”, mettant en vedette Dan Vollmayer regardant la semaine dernière à la WWE:

Gisele Shaw est la dernière invitée de «Mon premier match avec Mandrews» de Mark Andrews. Pendant l’émission, que vous pouvez voir ci-dessous, elle commente son premier match avec Beano, Wild Boar Mike Hitchman et Danny Jones: