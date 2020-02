Évaluations pour AEW Countdown to Revolution, Miz & Mrs.

L’émission de prévisualisation AEW Revolution, qui a été diffusée après Dynamite, a rapporté une note de 0,14 pour les 18 à 49 personnes et 383 000 téléspectateurs. Il convient de noter que cette émission spéciale correspondait à l’émission Countdown to All Out diffusée en septembre 2019.

En ce qui concerne Miz & Mrs., l’épisode de mercredi soir a rapporté 0,13 dans la tranche d’âge 18 – 49 et 394 000 téléspectateurs. Cela dit, ces chiffres sont en baisse de 24% et 21% par rapport aux notes de démonstration de la semaine dernière et ont été légèrement dépassés par le compte à rebours All Elite Wrestling’s Special.