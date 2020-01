Évaluer l’avenir de 10 stars de la WWE qui n’ont pas réussi à couper Royal Rumble 2020

La WWE a offert 60 places dans les matchs masculins et féminins du Royal Rumble. Avec seulement 30 couchettes de choix dans chacune, les vestiaires masculins et féminins ont eu des visages déçus dimanche matin lorsque certains ont appris qu’ils ne participeraient certainement pas.

Pas de point de départ sur le “ Road To WrestleMania ” pour ces gars-là, et pas de bon salaire Rumble non plus.

C’est la période la plus lucrative de l’année pour être une superstar de la WWE, et cela ne doit que rendre encore plus angoissant ceux qui ont raté le premier gros pay-per-view de 2020. La question est la suivante: rachat par la WWE ou Licenciement de la WWE? En d’autres termes, les hommes et les femmes qui ont raté le Rumble auront-ils complètement un rôle à jouer pendant la saison Mania ou seront-ils poussés plus loin du cadre alors que leurs employeurs font rage vers Tampa en avril?

Il y a aussi une question qui plane sur ce qui arrive à ces talents après WrestleMania. La WWE a toujours touché une réinitialisation logicielle lorsque la plus grande nuit de l’année est terminée, et certains de ces gars-là et ces filles pourraient bien être nécessaires pour combler les querelles et prendre un peu de mou pour les travailleurs à temps partiel sortants …