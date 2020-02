Eve Torres affirme que Donald Trump l’a “saisie avec force” en 2009

WWE

L’ancienne superstar de la WWE, Eve Torres, a fait lundi de sérieuses allégations contre Donald Trump, affirmant que le président des États-Unis l’avait saisie pour une séance de photos en 2009.

Torres a décrit la situation sur son compte Instagram. “J’ai hâte d’avoir un président qui ne tâtonne pas et n’objective pas les femmes”, a-t-elle déclaré, affirmant qu’en tant que personne ayant “pris des photos avec des milliers d’hommes dans des bases militaires, des événements de la WWE et des signatures, très peu m’ont attrapé” et m’a attiré avec autant de force que lui sans le savoir. “

“À l’époque, je pensais que c’était mon travail d’être un régal pour les yeux sur une photo de ce prétendu milliardaire”, a-t-elle ajouté. “Il est en fait difficile pour moi de voir cette photo car elle me rappelle mes convictions sur ma valeur à l’époque.”

Torres a inclus la photographie même dont elle parlait, qui a été prise avant un enregistrement Raw de la WWE à Green Bay, Wisconsin.

Trump a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE par Vince McMahon en 2013. Il avait participé à la promotion à plusieurs reprises au cours des années précédentes, notamment dans la construction de WrestleMania 23, où il s’était rasé McMahon à la suite de la bataille des milliardaires.