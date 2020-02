Eve Torres affirme que Donald Trump l’a “saisie avec force” lors de la séance photo de la WWE en 2009

L’ancienne championne des Divas de la WWE, Eve Torres-Gracie, est allée sur Instagram pour partager un post où elle a affirmé que le président Donald Trump l’avait “saisie avec force” lors d’une séance photo en 2009.

Elle a écrit: «Bonne fête des présidents. «J’ai hâte d’avoir un président qui ne tâtonne ni n’objective les femmes. J’ai pris des photos avec des milliers d’hommes dans des bases militaires, lors d’événements de la WWE et de signatures, et très peu m’ont attrapé et m’ont attiré avec autant de force que lui sans me connaître. Bien sûr, à l’époque, je pensais que c’était mon travail d’être un régal pour les yeux sur une photo de ce prétendu milliardaire et de jouer le jeu. Il est en fait difficile pour moi de voir cette photo car elle me rappelle mes convictions sur ma valeur à l’époque. Glissez pour voir ce que je veux dire. Glissez à nouveau pour un rafraîchissement sur les défenses Creepy Hug, y compris la compression de photos inappropriée. ? PS L’annonce de la grossesse est ancienne donc non je ne suis plus enceinte. De plus, c’était effrayant pour moi de poster mais c’était dans ma tête. Nous n’avons pas oublié votre saisie p + $$ y, monsieur le président. »