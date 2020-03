Événement de la WWE au Madison Square Garden probablement après l’interdiction des rassemblements publics de New York

La WWE organisera un événement en direct au MSG à New York le 22 mars.

Cependant, le spectacle devrait être annulé, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé jeudi que l’ordre d’interdire les rassemblements de plus de 500 personnes dans l’État était désormais en vigueur.

Au moment d’écrire ces lignes, la WWE ni l’arène n’ont annulé le spectacle.

«Nous prenons de nouvelles mesures pour réduire la densité de personnes à travers l’État. À partir de vendredi à 17 h, les rassemblements de 500 personnes ou plus ne seront pas autorisés à New York. De plus, pour les installations de 500 personnes ou moins, nous réduisons la capacité juridique de 50%. »

Nous prenons de nouvelles mesures pour réduire la densité de personnes à travers l’État.

À partir de vendredi à 17 h, les rassemblements de 500 personnes ou plus ne seront pas autorisés à New York.

De plus, pour les installations de 500 personnes ou moins, nous réduisons la capacité juridique de 50%.

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 12 mars 2020