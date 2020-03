Événement WWE SmackDown annulé

WWE

Un spectacle de maison SmackDown plus tard cette semaine est le dernier d’une longue série d’événements en direct à être annulé en raison des événements en cours dont vous ne serez que trop conscients en lisant ces mêmes mots.

La nouvelle a éclaté via Ticketmaster et le site Web de l’arène au milieu de plusieurs autres événements sur Mobile, ce qui a eu lieu ce week-end. Il rejoint une foule d’autres émissions qui ont dû être retirées ou reportées. WrestleMania reste la valeur aberrante – elle-même l’objet de spéculations gigantesques alors que le combat entre Vince McMahon et les autorités de Tampa se poursuit comme un segment Raw après la plongée.

Mobile, le Civic Center de l’Alabama était le site de l’événement de la marque bleue qui devait se dérouler à peine 24 heures avant le spectacle de Fox en provenance d’un Performance Center vide pour la deuxième semaine consécutive. Ce spectacle avait initialement été réservé pour le Smoothie King Center à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avant d’être victime de la dernière série de coupures liées à la pandémie.

Il faut espérer que les deux émissions devraient être reportées au fur et à mesure que les choses reviennent à une certaine forme de normalité. Les détails du remboursement des événements à Mobile et à la Nouvelle-Orléans devraient être disponibles prochainement.