Événement WWN dans Jeopardy, déclaration complète à l’intérieur.

En raison des préoccupations et des annulations en cours en raison du coronavirus, WWN a publié une déclaration concernant WrestlExpo. La déclaration complète se lit comme suit:

«Nous sommes à une époque sans précédent de l’histoire humaine. Notre première préoccupation est la santé de la population en général, de nos fans et de notre équipe. EVOLVE et The WWN Family sont une petite entreprise. Comme toute petite entreprise, nous serons considérablement affectés par le climat actuel. Nous vous apprécions grandement en tant que client et fan. Nous prenons chaque jour et chaque instant comme il vient. Nous ferons les ajustements nécessaires avec le temps. Voici où en sont les choses:

-Les événements EVOLVE de ce week-end en Livonie et à Chicago sont reportés au 8 mai à Chicago et au 9 mai à Livonie. Tous les billets seront honorés les 8 et 9 mai.

-Le séminaire / essais EVOLVE de ce week-end à Livonia et Chicago sera reporté au 8 mai à Chicago et au 9 mai à Livonia. Toutes les inscriptions seront honorées à ces dates.

-Les événements WRESTLExpo durant la semaine de WrestleMania suivront l’exemple de WrestleMania. Ils devraient se poursuivre. Nous suivons de près cette situation et ferons des ajustements si nécessaire. Suivez @WWNEVOLVE Twitter pour les dernières nouvelles.

-wXw a été forcé d’annuler son événement WRESTLExpo en raison de l’interdiction de voyager. Nous allons bientôt découvrir la situation avec les billets. Il pourrait y avoir un autre événement ajouté à ce créneau horaire.

-Le camp de recrutement EVOLVE les 27 et 29 mars à Port Richey, en Floride, se poursuivra comme prévu. Il reste des espaces ouverts. Accédez à la section Séminaire / Essai WWNLive.com pour plus d’informations. Il est ouvert aux lutteurs, aux arbitres, aux managers et aux annonceurs.

-La meilleure façon de soutenir EVOLVE, WWN et ses lutteurs est maintenant de rejoindre le Club WWN. Vous aurez un accès immédiat à la bibliothèque VOD avec chaque événement EVOLVE, SHINE, DGUSA, WWN Supershow, Style Battle et FIP. De plus, il y a bien plus. Vous obtiendrez plus de 2000 heures de contenu à regarder dans le confort de votre foyer. Ce n’est que 9,99 $ par mois. Il n’y a aucune obligation ou engagement. Nous apprécions tout votre soutien en cette période difficile. Accédez à la section Club WWN sur WWNLive.com pour vous inscrire. Accédez à la section FAQ du Club WWN pour plus d’informations.

-La lutte pro est une évasion. Nous avons décidé de publier EVOLVE 146 gratuitement sur Youtube.com/WWNLive.com pour que vous puissiez en profiter pendant cette période difficile. L’événement présente Josh Briggs contre AR Fox dans l’événement principal. Veuillez aimer, commenter et partager. Je vous remercie.

-Vous pouvez envoyer un e-mail à l’aide[at]WWNLive.com pour toute demande de renseignements. Nous n’avons peut-être pas toutes les réponses maintenant. Nous sommes dans ces eaux inexplorées comme vous. Nous vous demandons votre patience car nous gérons cette situation du mieux que nous pouvons. Je vous remercie.

Nous nous appelons la famille WWN pour une raison. Nous sommes une opération maman et pop. Toutes les personnes impliquées sont comme des membres de votre famille, de notre équipe au talent. Soyez intelligent. Fais attention. Nous sommes tous là dedans.”

Chez eWrestlingNews, nous aurons plus d’informations sur cette histoire au fur et à mesure de son développement.