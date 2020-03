Événements de groupe suspendus à l’Université Full Sail – NXT inclus?

Il a été annoncé plus tôt que tous les événements de groupe sur le campus avaient été suspendus jusqu’à fin avril 2020.

L’annonce n’a pas identifié spécifiquement WWE NXT, et on ignore actuellement comment NXT sera affecté à l’avenir. NXT n’a plus de Full Sail tous les mercredis.

La WWE a déjà ajusté sa programmation actuelle, puisque l’épisode de SmackDown de ce soir sera diffusé depuis le Performance Center et le même pour Monday Night Raw.

Après un examen attentif de l’actualité concernant le virus COVID-19, nous avons décidé de suspendre les cours et les laboratoires pour les étudiants du campus à partir du lundi 16 mars et de déplacer tous les étudiants des programmes du campus vers des versions en ligne de leurs cours à partir du mercredi 18 mars. . Lire: https://t.co/p7w10xVP58 pic.twitter.com/zO5nK8NSUJ

