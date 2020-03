Evil Uno encourage les fans à soutenir les promotions indépendantes dues au coronavirus, et plus encore

Evil Uno de Dark Order d’AEW a commenté le soutien aux promotions indépendantes à la lumière de la pandémie de coronavirus. Il a dit,

«Dans le sillage de toutes ces annulations… Soutenez les indépendants. Que ce soit la lutte, la musique, etc. Achetez leur marchandise, soutenez-les via Patreon, partagez leurs trucs. L’économie des concerts va prendre un énorme coup et beaucoup n’ont pas le filet de sécurité nécessaire pour survivre à cela. Oh, et restez à la maison et mettez-vous en quarantaine si vous êtes malade. Aucune présentation, réservation ou poussée ne vaut la peine de rendre les autres malades. Vous ne voulez pas faire face à la culpabilité de donner du COVID-19 à quelqu’un qui n’a pas le système immunitaire nécessaire pour le battre. Evil Uno se soucie de votre bien-être. “

NJPW a publié une déclaration sur son site officiel fournissant des détails sur la façon dont les fans peuvent obtenir des remboursements pour leurs événements annulés.

Les matchs suivants sont confirmés pour la diffusion MLW Fusion de cette semaine:

* Killer Kross contre Tom Lawlor.

* Myron Reed, champion des poids moyens de la MLW, contre Laredo Kid.

* Mance Warner contre Gino Medina