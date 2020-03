EVOLVE 145 Résultats | eWrestlingNews.com

EVOLVE 145 a eu lieu samedi soir à Queens, NY et voici les résultats, gracieuseté de Cageside Seats:

* Josh Briggs (c) a vaincu Anthony Greene (EVOLVE Championship Match – Anything Goes)

* AR Fox et Leon Ruff avec Ayla contre Adrian Alanis et Liam Gray ont terminé avec une double punaise (les gagnants se sont fait tirer le titre au EVOLVE 148 à Chicago)

* Jake Atlas a battu Stephen Wolf

* Mansoor a vaincu Curt Stallion

* Brendan Vink a battu JD Drake (Match de défi spécial)

* Colby Corino a vaincu Joe Gacy (Grudge Match)

* Brandi Lauren a vaincu Avery Taylor (Grudge Match)

* Jon Davis a battu Vinny Pacifico

* Harlem Bravado a battu Denzel Dejournette (Special Challenge Match)

* Jessi Kamea a battu Alyx $ ky