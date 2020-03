Ex-WWE & TNA Stars s’associent pour un nouveau projet «KAYfABE»

Twitter / @ ThisIsKAYfABE

Amy “ Lita ” Dumas, membre du WWE Hall of Famer, s’est associée à Gail Kim, l’Impact Hall Of Famer, et à l’ancienne star de la WWE / TNA, Christy Hemme, pour lancer leur nouveau projet “ KAYfABE ”.

L’énoncé de mission du trio affirme qu’ils sont des “renégats véridiques ayant pour mission de créer un contenu de lutte percutant, centré sur les femmes et professionnel”. Leur projet «KAYfABE» est financé par crowdfunding via Kickstarter et vise à collecter 400 000 $ en 35 jours.

Au moment de la publication, 146 contributeurs avaient promis 37 301 $ au projet.

Dumas, Kim et Hemme font équipe avec de nombreuses autres personnalités de la lutte professionnelle pour faire du projet un succès. Les noms répertoriés sur la page Kickstarter incluent des talents, des producteurs et des anciens écrivains comme Jimmy Jacobs, Chavo Guerrero, Tom Casiello, David Sahadi, Doug Lebow,

Geordy Sincavage, Bryan Edwards, Sebastian Sokolowski, Javier Lovato,

Alisha Edwards, Curtis Blank, DS Shin et Jeffrey Lamont Brown.

Une fois décomposé, “ KAYfABE ” prévoit d’allouer les 400000 $ comme suit: 275000 $ sur la production pilote, 64000 $ sur les récompenses pour les bailleurs de fonds, 36000 $ sur les frais de plate-forme et le traitement des cartes de crédit et 25000 $ sur les coûts opérationnels généraux.

L’objectif principal est de produire une émission de catch d’une heure qui soit “50% d’histoire et 50% en ring action”.