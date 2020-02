Exactement à l’origine des matchs exceptionnels d’AEW cette semaine

AEW / FITE TV

Le Wrestling Observer Newsletter rapporte que Cody était apparemment le cerveau derrière la direction créative du match épique de Steel Cage entre lui et Wardlow lors de l’épisode AEW Dynamite acclamé par la critique la semaine dernière.

Les meilleurs dirigeants de TNT ont regardé Cody se battre contre Wardlow pour tenter de se venger de son ancien meilleur ami, MJF, à Revolution. Ces mêmes hauts gradés n’auraient pas été impressionnés par le masque cramoisi de Cody et sont prêts et disposés à donner à AEW toute la latitude dont ils ont besoin pour que le spectacle soit à voir chaque semaine.

Il convient également de noter que les Young Bucks ont participé à la création de l’excellent Tag Team Battle Royal, tandis que le président et chef de la direction de la société, Tony Khan, était responsable de la rédaction générale dudit match.

Chris Jericho et Dean Malenko ont également participé à l’action, en établissant la structure du segment d’après-match après que Jon Moxley ait vaincu un débutant Jeff Cobb. Dans un autre coup de maître, Khan aurait été à l’origine de l’idée d’éteindre les lumières avant que Darby Allan n’arrive sur scène et ne fasse du skateboard sur le ring avec le chaos en tête.

Pour couronner le tout, Kenny Omega était l’esprit derrière l’épreuve de force de Shanna et Kris Statlander et ses propres titres de tag, avec lui-même et Hangman Page voyant The Lucha Bros.pour conserver leur or.