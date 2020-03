Excalibur discute de son incertitude initiale à propos d’AEW, convaincu par Tony Khan

Excalibur s’est entretenu avec Chris Van Vliet sur un large éventail de sujets.

Au cours de l’entrevue, il a dit qu’il était initialement incertain d’AEW jusqu’à ce qu’il rencontre Tony Khan. Voici ce qu’il avait à dire:

“Et puis un couple – peut-être un mois plus tard, Matt m’a envoyé un texto et il m’a dit:” Hé, quelque chose arrive. Et nous vous ferons savoir que quelque chose arrive. »Et donc vous savez, elle et moi avons parlé. Parce que j’avais un travail loin de la lutte, j’avais un travail de jour et tout. Et il y en avait beaucoup, vous savez, parce que les détails sur AEW à ce moment – même après son annonce, tout ce que nous avions était le PPV. L’accord télévisé et tout n’était pas là… C’était six mois. Et puis l’accord sur la télévision n’a même pas été annoncé jusqu’à ce que je pense, juste avant le PPV? C’était au début, non? Alors peut-être en juin.

«Mais de toute façon, vous savez, je lui disais:« Puis-je faire carrière avec ça? Est-ce possible? “Et elle dit:” Je ne sais pas. “Ce n’est pas qu’elle [wasn’t] de soutien, mais elle essayait d’être réaliste. Et j’essayais d’être réaliste aussi, car il y avait tellement de promotions de catch pro échouées. Et c’est comme si, évidemment, je savais avoir une bonne dose de scepticisme. Mais une fois que j’ai rencontré Tony, Tony Khan et que je lui ai parlé, j’ai vu l’infrastructure qu’ils avaient mise en place du 1er janvier au 25 mai et tout ça. Et toutes ces personnes qui tentaient AEW, elle et moi avons convenu que oui, c’était quelque chose qui – c’est une opportunité unique et je ne pouvais pas la laisser passer. “

H / t à 411mania.com pour la transcription.