Exclusif: entretien avec Myron Reed de MLW, commentaires sur MLW, AAA, Teddy Hart

Andrew Thompson de POST Wrestling a interviewé Myron Reed, champion des poids moyens de la MLW. Andrew a demandé à Myron Reed de démissionner avec MLW, Teddy Hart et de travailler avec AAA. Vous pouvez consulter l’interview complète dans la vidéo ci-dessous.

Myron Reed explique pourquoi il a re-signé avec MLW:

“Eh bien, je le vois comme ça: je suis encore très, très jeune, au début de la vingtaine. Si je signe un autre contrat de deux ou trois ans, je serai toujours plus jeune que la moitié des gars de la WWE en ce moment. Je vais bien. Je suis dans une entreprise qui respecte ma vision, ma créativité et ils veulent me voir réussir et ils me mettent sur le devant de la plate-forme et au centre pour que les gens voient ce que je peux faire et qui je suis. Si je suis allé à la WWE ou ailleurs maintenant, qui sait ce que je ferais en ce moment. Je ne sais pas, parce que quand je suis allé pour la première fois au MLW, je ne faisais rien. J’étais juste que [guy who] avait de bons matchs mais je veux dire, ils m’ont aidé à être meilleur dans les promotions et à me retrouver, plus de confiance et comme ça, donc je veux être avec une entreprise qui m’aide à grandir. Si j’ai tellement grandi en un an, deux ans, je ne peux qu’imaginer combien je vais grandir dans deux ou trois ans avec la même entreprise, et l’argent a un rapport avec ça », a admis Myron.

Myron Reed dit que Teddy Hart n’était pas content d’avoir abandonné le titre MLW World Middleweight:

“Nan mec, je vais être réel avec toi. En entrant dans ce match ce jour-là, quand ils ont su que votre garçon gagnait, les gens n’étaient pas contents de ça. Teddy n’était pas content de cette merde, comme pour de vrai. Il était chaud. Mec ne voulait pas que je gagne. Je savais dans quoi je m’embarquais. C’était une situation chaotique. C’était l’une des situations les plus chaotiques dans lesquelles j’ai jamais vécu, surtout à cette époque. Vous savez comment est la lutte. C’était fou parce qu’ils disent: «Dès que vous gagnez la ceinture, sortez du ring. Sortez du ring. Tu dois partir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Teddy est un boulet de canon lâche »mais j’ai déjà lutté contre Teddy. Il n’est pas fou comme ça. Il est cool, et donc, le match est arrivé, c’était cool. Il faisait des trucs supplémentaires qu’il n’était pas censé faire et je me disais: “ C’est cool, je vais toujours gagner ”, puis quand c’est finalement arrivé, c’était vraiment une émotion brute parce que je pense , ‘Je pourrais ne pas avoir ce W. Ce sh * t pourrait tomber en panne et devenir en fait un sh * t fou.’ Mais tout s’est déroulé comme prévu et je veux dire, c’était juste le moment le plus surréaliste parce que quand j’ai gagné, je regarde dans la foule et ce qui m’a fait crier – je regarde dans la foule et ces gens à Orlando ne m’ont jamais vraiment vu [before], Et donc ils se disent: “Qui est ce gamin?” Et ils me regardent comme: “Comment le putain vient-il de battre Teddy Hart?” Et quand j’ai vu ça, c’est un peu quand tout le truc «Young Goat» a commencé. Je me disais: «Ouais, mon frère! Je l’ai fait “et juste après avoir crié, je parlais juste de merde folle.

“MLW a dit à ses lutteurs qu’ils n’auraient pas eu à travailler leur émission conjointe avec AAA le 13 mars s’ils ne le voulaient pas à cause de problèmes de coronavirus.:

“Absolument. Je vais être réel, ils sont [MLW] impressionnant. Ils nous disaient littéralement: «Nous comprenons si vous ne voulez pas aller là-bas» mais moi étant moi, non seulement c’est un chèque de règlement, mais c’est mon rêve. Au lycée, les enfants sortaient, ils fumaient, buvaient et faisaient la fête. Je veux dire, je suis dans la coupe, en train de filmer f * cking des émissions de catch d’arrière-cour et sh * t. Cela fonctionne le cercle complet bro. C’est mon rêve. J’ai voulu faire ça toute ma vie. Je vais faire ça. S’il y a un petit virus, ah… je vais me désinfecter les mains, je vais me laver les fesses et m’assurer que je vais bien, suivre mon hygiène et tout ça et m’assurer que je suis propre pour que quand je rentre à la maison, je ne le propage pas ou rien. J’avais juste l’impression que ce n’était pas aussi mal alors non plus. Mais ils nous ont définitivement donné la possibilité de ne pas le faire si nous ne le voulions pas. “

Au nom d’EWrestlingNews, nous tenons à remercier Andrew Thompson pour l’exclusivité.