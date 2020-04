Explication du comportement erratique de Vince McMahon

WWE.com

Un initié de la WWE a avoué que la récente apparition de Vince McMahon à SmackDown reflète ce qu’il a été au cours des “ 2 dernières semaines ”, selon une conversation avec WrestleVotes.

Le président de la WWE a fait une apparition surprise lors du dernier épisode de Friday Night SmackDown sur FOX, une émission dédiée au 25e anniversaire de son gendre Triple H dans l’entreprise.

McMahon a coupé une promo qui comprenait des références surréalistes aux goûts de Gobbledy Gooker, Katie Vick et le segment “ This is Your Life ” de Bayley.

Les fans semblent divisés sur la question de savoir si c’était son personnage fou de M. McMahon, qui était monté à onze, ou c’était un signe que le président de la WWE avait légitimement perdu l’intrigue.

Nous avons maintenant quelques éclaircissements à ce sujet, comme une source de la WWE aurait parlé à WrestleVotes et déclaré: “ C’est ce qu’il a été au cours des 2 dernières semaines environ. Pensez à cela (situation mondiale), Mania a annulé, la XFL se faire tuer est finalement arrivée à lui et il est au «f * ck it» de tout cela. “Vissez-le Vince” pourrait être sauvage. “

McMahon a eu plusieurs semaines, avec le spectacle du stade de WrestleMania 36 mis au rebut, le pliage de la XFL, poursuivi par l’ancien PDG et commissaire de la XFL et recevant un contrecoup constant pour sa décision de tirer une gourmandise de talents au cœur de l’actuel mondial situation.

Verrons-nous le président de la WWE réapparaître à la télévision dans un avenir proche? Ou cette étrange apparition sera-t-elle la dernière depuis un certain temps?