Explication du nouveau tease cryptique d’AWE “Rejoignez l’Ordre Noir”

AEW

L’Ordre des ténèbres d’AEW semble être sur le point de révéler enfin l’identité de leur soi-disant “ Exalté ” au monde, avec Dynamite de la semaine dernière promettant que le chef du groupe diviseur sera bientôt révélé.

L’équipe de marketing numérique de la promotion est allée trop vite quand il s’agit de mettre cela sur les derniers jours, laissant tomber toutes sortes de taquineries sur de nombreuses plateformes, y compris celle-ci aux petites heures du mardi matin: –

Tel que traduit par l’utilisateur Twitter @ yauchester1 dans les réponses, il s’agit du code binaire pour “JOIN DARK ORDER”.

Plus intéressant, le moment où ce tweet est sorti fait un signe de tête vers une certaine implication de la Superstar de la WWE dans le groupe. Gary Cassidy a été le premier à le souligner: –

Il convient également de noter qu’AEW a tenté de tourner les fans en direction de Lance Archer du Nouveau Japon avec ce tweet hier, citant le slogan du grand homme “Tout le monde meurt”.

Le nom de Hardy a été évoqué à maintes reprises en ce qui concerne ce rôle spécifique. S’il est “ The Exalted One ” et qu’il n’a pas de clause de non-concurrence sur son contrat avec la WWE, il devrait théoriquement pouvoir apparaître dans AEW dès la semaine prochaine, bien que le volume de harengs rouges AEW ait baissé récemment le fera laissez les fans deviner jusqu’à ce que le chef de l’Ordre des Ténèbres soit enfin dévoilé.