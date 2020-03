Exposer la critique la plus stupide d’AEW

AEW

Après une semaine qui a vu Brodie Lee et Broken Matt Hardy faire leurs débuts à l’AEW, une critique familière, toxique et incroyablement stupide a refait surface.

C’est peut-être un si petit sous-marais sur Twitter et dans les sections de commentaires, amplifié par les plus bruyants et les plus odieux, qu’il ne vaut pas la peine d’être abordé. Peut-être que ceux qui s’enroulent sont réticents à changer d’avis, et bien sûr, le truc avec les gens avec sh * t pour le cerveau, c’est qu’ils ne savent pas qu’ils ont sh * t pour le cerveau, parce qu’ils ont sh * t pour le cerveau . La critique est si forte, sinon omniprésente, que l’envie de la corriger est intense.

C’est à la fois une critique et une accusation: AEW est mauvais ou sans inspiration ou pathétique ou tout cela parce qu’il réserve des talents anciennement contractés par la WWE à des postes clés.

Il existe une certaine dissonance entre le modèle de recrutement d’AEW et la messagerie, ce qui renforce peut-être la détermination du troll. Cela sera couvert prochainement, mais considérons d’abord un principe de base simple: AEW est une promotion de lutte professionnelle à laquelle il est légalement libre – et pour s’assurer qu’il réussit, devrait probablement – utiliser les meilleurs talents disponibles.

La WWE monopolise la lutte professionnelle, mais la WWE ne possède pas de lutte professionnelle. La WWE n’a pas créé de lutte professionnelle. AEW est libre de recruter n’importe quel lutteur professionnel et de les commercialiser en tant que talent AEW, tout comme la WWE est libre de recruter des lutteurs de la scène indépendante et de changer à peine quelque chose au sujet de leur personnalité au-delà de leur thème protégé par le droit d’auteur.

C’est bien sûr une question d’optique.

SUITE …(1 sur 6)