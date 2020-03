Fans ou pas de fans: SmackDown du vendredi soir

Ce soir, la WWE Friday Night SmackDown était en direct devant un Performance Center sans fans, le premier spectacle à organiser un tel événement en direct depuis que le nouvel incident de coronavirus a forcé des lieux à travers les États-Unis à fermer.

J’ai jeté un coup d’œil à la photo que la WWE a publiée sur Twitter juste avant la diffusion en direct, et j’ai été surpris de voir à quel point c’était génial. D’une certaine manière, il semblait provenir d’un jeu vidéo WWE 2K. Comme certains, créez un look d’arène. J’étais accro. Je ne pouvais pas attendre le début du spectacle et ce qui semblait être une première – j’ai regardé Friday Night SmackDown en entier.

Es-tu prêt?! #SmackDown sur @FOXTV est EN DIRECT à partir de la @WWEPC TONIGHT à 20h HNE! pic.twitter.com/wKlC4tKGG7

– WWE (@WWE) 13 mars 2020

Vous voyez, le spectacle n’a pas eu besoin de pyro fantaisie ou de théâtre. Le spectacle avait juste besoin d’une bonne histoire à raconter et d’un programme divertissant pour distraire du monde qui nous entoure. Et c’est exactement ce que Triple H a souligné lors du lancement de l’émission de ce soir.

“… Asseyez-vous et profitez.”

Je vais dire ça. Autant que le spectacle aurait pu être perçu comme un naufrage, la diffusion de SmackDown ce soir était unique. Il a suspendu les distractions aléatoires. Soit les fans présents, soit la normalité inférieure de la production à regarder à la maison au fil des ans.

Que ce soit Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, ou même, oserais-je dire, NXT mercredi soir, la valeur terne et répétitive de la valeur de la production m’envoie étourdissant dans d’autres intérêts dans la routine quotidienne, tandis que mes émissions de télévision se débattent en arrière-plan .

Et à d’autres moments, j’éloigne mes yeux de l’action sur le ring et je contemple quelques signes de merde. Ou peut-être l’argument entre plusieurs fans de huit rangées en arrière qui attire mon attention sur ce qui semble être éternel. Mais trop souvent, je change ma perception de la façon dont je suis diverti par la façon dont la foule réagit (ou pas tellement). Et ces distractions influencent les comportements dans ce que nous regardons, achetons et dans quoi nous continuons d’investir.

Légende ça! #SmackDownLIVE pic.twitter.com/NuRxe2frGL

– $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 14 mars 2020

Mais… ce n’est pas arrivé ce soir. Au moins, pendant une nuit, j’ai placé mon cul sur mon canapé et j’ai profité de 2 heures d’affilée de programmation WWE.

“Ne sois pas aigre …”

Bien sûr, certains d’entre vous pourraient ne pas être d’accord. Et ça va, mais je sais que je ne peux pas être le seul à ressentir la même chose.

Des bouffonneries “DX-like” de Triple H aux talents pimentant les choses dans leurs promotions (peut-être que c’était juste eux-mêmes ???), à la sensation de ramification dans chaque segment, cette émission a trouvé un moyen de me garder pleinement intéressé pendant 2 heures… ET IL N’Y AVAIT PAS DE FOULE.

Si vous n’avez pas encore regardé le premier SmackDown Friday Night sans fan, faites-vous plaisir et essayez-le.

Enfin, John Cena et Bray Wyatt pour terminer le spectacle – Damn, quelle promo des deux hommes. C’est là que j’ai été pressé par leur rencontre à (peut-être) WrestleMania 36, ​​bien plus que ce à quoi je m’attendais. Plus excité, je serais Mojo Rawley avec impatience que son ami Gronk apparaisse sur SmackDown la semaine prochaine.

Si c’est ce que je peux attendre ce lundi soir lorsque Steve Austin fait son apparition à 3:16 sur RAW, alors oubliez ce week-end (parce que je veux dire, pas comme s’il y a des événements sportifs à regarder), et levons un enfer vintage ! Et c’est la ligne de fond.