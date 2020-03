‘Fast 9’ avec John Cena reporté jusqu’en 2021

Instagram, @vindiesel

Universal Picture’s Fast 9, avec John Cena, a repoussé sa date de sortie du 22 mai à avril l’année prochaine en raison de la récente épidémie de coronavirus, les comptes de médias sociaux du film ont confirmé.

Les événements sportifs, concerts, festivals et autres grands rassemblements étant tous reportés ou annulés en raison de la pandémie actuelle, de nombreux studios ont décidé de reporter leurs prochaines sorties.

La suite de James Bond No Time To Die et A Quiet Place: Part II, entre autres, ont toutes été reportées au cours des derniers jours et Fast 9 rejoint désormais cette liste toujours croissante.

La déclaration publiée sur les comptes de médias sociaux du film se lit comme suit:

“Pour notre famille de fans de Fast partout, nous ressentons tout l’amour et l’anticipation que vous avez pour le prochain chapitre de notre saga. C’est pourquoi il est particulièrement difficile de vous faire savoir que nous devons déplacer la date de sortie du film. C’est devenu clair qu’il ne sera pas possible pour tous nos fans du monde entier de voir le film en mai.

“Nous reportons la date de sortie mondiale à avril 2021, l’Amérique du Nord ouvrant le 2 avril. Bien que nous sachions qu’il est décevant de devoir attendre un peu plus longtemps, cette décision est prise avec la sécurité de tous comme priorité. permettra à notre famille mondiale de vivre ensemble notre nouveau chapitre. Nous vous verrons au printemps prochain. “

Dans le film, l’ancien champion de la WWE Cena jouera le rôle de Jacob Toretto, le frère de Dom, et devrait être le méchant central du film.

Verrons-nous plus de sorties de films repoussées au cours des prochains jours et semaines? C’est très probable, mais des précautions comme celle-ci doivent être prises afin d’assurer la sécurité du grand public.