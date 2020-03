Fiche de rapport semestriel de la division féminine de lutte élite

Crédit: All Elite Wrestling

Depuis qu’elle a été annoncée à la télévision nationale tous les mercredis sur TNT en 2019, toutes les femmes élites de lutte ont fait parler de la ville dans le monde de la lutte professionnelle.

Débuts le 2 octobre 2019, All Elite Wrestling a été salué par de nombreux fans de catch comme l’avenir de la lutte professionnelle et le meilleur spectacle de catch hebdomadaire que vous regarderez. Il est important de noter que AEW a également été sévèrement critiqué par les puristes de la WWE comme une promotion vouée à l’échec imminent. Les classements hebdomadaires ont montré que le public d’AEW s’améliore et qu’ils ont vaincu la marque NXT dirigée par la WWE presque chaque semaine dans les classements directs.

Alors, qu’avons-nous vu d’AEW au cours des six derniers mois? Mon bulletin de six mois pour All Elite Wrestling sera écrit dans cinq articles distincts couvrant la division féminine, la division masculine, la division par équipe, les annonceurs et les futures stars.

Tout d’abord, jetons un regard objectif sur la division All Elite Wrestling Women au cours des 6 derniers mois.

Toutes les femmes élites de lutte

Semaine après semaine, nous subissons les mauvais matchs les plus bâclés, ennuyeux et tout autour de la division féminine AEW. Pour être juste, les femmes représentant AEW sont principalement des artistes jeunes et en développement. Mettre les artistes verts à la télévision nationale conduit à une division faible et exposée des mauvaises performances.

Problème depuis le début

Dès le début, AEW a réservé la division féminine à l’envers. Au lieu de mettre l’artiste le plus commercialisable comme champion, AEW a décidé de mettre le titre sur un artiste japonais de 21 ans nommé Riho. Faire de Riho le choix en tant que leader de la division féminine à AEW a été un vrai coup de tête. La première championne féminine d’AEW ne parle pas anglais, est de taille minuscule et est une artiste bâclée. Depuis qu’elle a perdu son titre contre Nyla Rose, elle a été reléguée à AEW Dark et perd chaque semaine face à des lutteurs qui ont vu peu ou pas de temps à la télévision. L’expérience Riho a été un échec colossal et ne devrait pas être revu de sitôt.

Les apparences peuvent être trompeuses

À première vue, le Dr Britt Baker, D.M.D. était le bon choix pour être la première championne féminine AEW. Baker a été présentée par AEW comme une “signature majeure de joueur autonome” avant même qu’un accord télévisé ne soit annoncé et semblait sur le point d’être leur première championne féminine. Heureusement, la course au titre de Baker n’a jamais abouti. Semaine après semaine, elle a été exposée comme une interprète redoutable et dangereuse dans le ring et ses compétences en promotion sont au mieux faibles. La bonne nouvelle est que Baker n’a que 28 ans et qu’elle l’améliore lentement en ce qui concerne la sonnerie et le microphone. Seul le temps nous dira si le Dr Baker peut devenir une future star de All Elite Wrestling.

Cela n’a fait qu’empirer

La cerise sur le gâteau: à quel point la division féminine d’AEW est la championne actuelle Nyla Rose. La travailleuse la plus bâclée et la plus dangereuse de la division des femmes d’AEW est «The Native Beast». Rose a une formidable histoire et est devenue la première lutteuse transgenre à remporter un titre dans une grande promotion américaine lorsqu’elle a remporté le Championnat du monde féminin AEW. Malheureusement, Rose a affiché une personnalité extrêmement vile sur les réseaux sociaux, ce qui la rend peu appréciable pour beaucoup. La championne actuelle de l’AEW possède des aptitudes au ring qui sont au mieux abyssales et est l’une des travailleuses les plus faibles du microphone. Tout simplement, Rose détient une place pour le titre féminin. À 37 ans, le temps n’est pas du côté de «The Native Beast» pour l’améliorer en ring et en micro.

Il y a de l’espoir

Il y a du potentiel dans quelques

les artistes qui concourent dans la division des femmes AEW. Sadie Gibbs et Bea Priestly

sont de solides lutteurs et ont d’énormes capacités athlétiques. Les deux dames sont toujours

utilisé au Japon et à travers l’Europe et ont suivi une formation approfondie dans divers

styles de lutte. Ils ont été très peu utilisés dans AEW mais ils ont une

look et compétences qui les rendent très commercialisables à l’échelle mondiale.

Un autre artiste formidable qui a été beaucoup utilisé récemment est le vétéran Hikaru Shida. Depuis qu’elle est à la télévision hebdomadaire, Shida s’est avérée être la meilleure interprète générale de la division des femmes d’AEW. Les fans adorent son travail et elle semble être la prochaine dans la lignée de l’actuelle championne Nyla Rose. Si elle est réservée correctement, Hikari Shida sera une excellente championne féminine AEW et est le choix le plus logique pour déloger la championne actuelle Nyla Rose.

Gardez vos yeux sur

Avec le temps et l’assaisonnement, Penelope Ford et Kris Statlander pourraient être des vedettes. Ils ont tous deux montré des compétences décentes dans le ring et ont développé des liens avec les fans. Les deux ont besoin de travailler sur leurs personnages et leurs compétences en anneau, mais ils pourraient devenir de très grandes stars au fil du temps s’ils sont développés correctement. Ford et Statlander ont besoin de beaucoup de temps pour grandir dans le ring, développer leurs personnages et se réconforter devant un large public. Il sera intéressant de voir les deux femmes évoluer au fil du temps et de voir si elles peuvent devenir une force majeure dans la division féminine d’AEW au fil du temps.

AEW Women’s Division Moyenne générale: D

Le temps et l’assaisonnement seront le test pour les dames en All Elite Wrestling. Avec quelques signatures de vétérans et un bon entraînement, la division féminine AEW peut devenir bien meilleure que ce que nous voyons actuellement. Le personnel chevronné d’AEW et les esprits brillants dans les coulisses corrigeront le hoquet que nous avons vu jusqu’à présent avec la division féminine. Je prédis qu’au cours des 6 prochains mois, nous verrons une progression lente et régulière dans cette division qui la rendra beaucoup plus intéressante et observable.

Lors du prochain versement du bulletin de six mois d'AEW, nous décomposerons en profondeur leur division masculine.