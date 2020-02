Fin du réseau WWE?

WWE.com

La WWE vient de publier son rapport financier complet pour 2019, et une analyse précoce fournit une déclaration intéressante sur l’avenir du réseau WWE. Sous la section Perspectives commerciales de l’année 2020, ce qui suit est écrit:

“La Société poursuit plusieurs initiatives stratégiques qui pourraient accroître la monétisation de son contenu en 2020 et / ou les années suivantes. Il s’agit notamment de la distribution de contenu au Moyen-Orient et en Inde ainsi que évaluation des alternatives stratégiques pour le service direct aux consommateurs de la société, WWE Network.“

Brandon Thurston de Wrestlenomics – l’analyste prééminent des services financiers de la WWE – a décrit le libellé ici comme “curieux”.

Après les tirs de choc de George Barrios et Michelle Wilson, Mike Johnson de PWInsider a fait allusion à des “différences inconciliables” entre les deux anciens coprésidents et Vince McMahon. On pense que Barrios et Wilson étaient les principaux partisans du lancement du réseau WWE, dont le nombre d’abonnés a encore diminué en 2019. La croissance de la société en 2019 a été “partiellement compensée” par “une baisse de l’abonnement au réseau WWE revenus “, selon les résultats. 10% à 1,42 million est le dernier chiffre.

Ce qui suit est de la pure spéculation, mais ce n’est pas au-delà des domaines de possibilité que cela était à l’origine du récent changement de direction. Il n’y a pas plus de détails – vous soupçonnez que cela sera signalé lors de la conférence téléphonique imminente – mais “l’alternative stratégique” ne se lit pas comme un supplément de 5 $ / £ pour EVOLVE et PROGRESS …