Finn Bálor révèle son rituel de gym TRÈS spécifique entre les spectacles de la WWE

WWE

Peu de gens sur la planète ont des abdos comme Finn Bálor.

L’homme NXT a travaillé sans relâche pour sculpter un corps dont la plupart des humains ne peuvent que rêver, et il est sûr de supposer qu’il n’est pas étranger aux séances d’entraînement “ Red Hot Core ”. Dans une interview avec GQ.com cependant, Bálor a affirmé qu’il aime aussi se détendre dans le gymnase.

En fait, il a une bizarrerie assez unique qu’il fait toujours quand il entre dans la pièce pour la première fois. Plutôt que de frapper les poids tout de suite ou de faire un échauffement rapide sur le tapis roulant, Finn trouve un coin tranquille avec des vélos d’exercice, en choisit un et … s’assoit dessus sans rien faire pendant six minutes.

Cela fait exactement six minutes. Pas 5h59, pas 6h01, mais six sur le bouton, et c’est quelque chose que Bálor lui-même décrit comme un “truc OCD”. Il doit le faire chaque fois qu’il va au gymnase ou s’entraîne sur la route. C’est sa façon de ralentir son cerveau des rigueurs d’un programme de lutte professionnelle, et cela l’aide également à s’acclimater à être dans un lieu public.

Non, ce n’est pas tout à fait le secret pour obtenir des abdos comme les meilleurs de la WWE. Les séances d’entraînement quotidiennes ne feront pas de vous la prochaine superstar NXT.