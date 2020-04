Firefly Fun House: Un guide étape par étape de la folie de Bray Wyatt

Salut les gens! Après avoir discuté avec John Scafide (AKA The Mouthpiece), il a été décidé qu’il apprécierait ma vision de la rencontre unique et bizarre qui a laissé beaucoup de gens se gratter la tête dans la confusion. La Firefly Fun House entre Bray Wyatt et John Cena à WrestleMania 36 a été acclamée par la critique par d’autres lutteurs et superstars, mais elle a laissé de nombreux fans divisés. Alors que certains ont apprécié le message plus profond et les références dans l’histoire, d’autres auraient préféré plus d’action dans le cercle carré.

Cela dit, il n’y a “aucune chance en enfer” que je puisse mettre cela aussi éloquemment que John, qui a écrit son propre morceau l’autre jour sur le lien ci-dessous. J’ai demandé s’il voulait faire un suivi avec mes notes, mais il a pensé que je devrais aller de l’avant car tout le monde l’interprète différemment. Sa pièce est fortement recommandée «bonne merde» expliquant la nature démoniaque de Firefly Fun House en détail graphique:

Lisez aussi: Firefly Fun House: Cena & Wyatt à WrestleMania 36 n’était pas un match, c’était de l’art.

La plus grande différence entre la pièce de John et la mienne est que je détaillerai la folie de Bray Wyatt étape par étape au fur et à mesure de sa progression, afin que nous ne manquions de rien. Je ne vais pas l’appeler art, même si je crois fermement qu’il va croître sur les gens et parler pour lui-même; un peu comme la façon dont Broken Matt Hardy et l’Univers brisé ont mis du temps à pénétrer le monde de la lutte (et qui ne sont toujours pas appréciés de tous).

Parfois, c’est une question de compréhension, c’est pourquoi j’essaie d’expliquer toutes les choses évidentes, ainsi que les nuances subtiles que d’autres n’ont pas commentées. Sans plus tarder, entrons à vos risques et périls devant la porte verrouillée où des choses impossibles peuvent arriver que le monde n’a jamais vues auparavant.

Bienvenue à Wrestle!

– John Cena a l’air amusé alors qu’il accueille une foule inexistante. Il est presque cadavre, probablement parce qu’il a enregistré ce dernier avec la connaissance de ce qui est en magasin. Alors qu’il fait écho au passé de la société, Bray Wyatt prend le contrôle en déformant des images de Vince McMahon (WrestleMania II) et Gene Okerlund (WrestleMania IV). Essentiellement, il vole la vedette de Cena en lui refusant une grande entrée. Il a déjà pris le contrôle en tant que réalisateur et producteur de ce voyage.

– L’écriture sur la porte du Firefly Fun House disant «Abandon All Ye Who Exit Here» est une référence à «Lasciate Ogni Speranza, Voi Ch’entrate» (traduit par «Abandon All Ye Who Enter Here Here»). Ce signe est montré au-dessus de la porte de l’enfer dans l’Enfer de Dante Alighieri du poème du 14ème siècle intitulé Divine Comédie. Au début de cette histoire, le personnage principal Dante (John Cena) est emmené par la porte par son guide Virgil (Ramblin ’Rabbit?).

– Bray Wyatt nous présente avec extase la Firefly Fun House. Il parle d’un plan d’existence où dieux, monstres, anges et démons vivent ensemble en harmonie. Cela signifie probablement l’après-vie où le bien contre le mal, la vie et la mort, le noir et blanc et le paradis contre l’enfer se forment, selon ce que nous croyons en tant qu’individus. Il représente cela d’une manière cartoony pour se moquer de notre immaturité.

– Lorsque Wyatt dit à Cena qu’il sera face à lui-même, cela signifie qu’il fera face à ses démons dans une période d’auto-réflexion. Il expiera ses péchés sur le chemin de la confession. Non seulement pour aider Wyatt à corriger quelque chose, mais parce que cela aidera à guérir l’âme de Cena pour toutes les choses monstrueuses qu’il a faites dans le passé. Il veut aider Cena à devenir une meilleure personne.

«Vous êtes sur le point d’entrer dans une autre dimension, une dimension non seulement de la vue et du son, mais de l’esprit. un voyage dans une merveilleuse terre d’imagination »

– De retour à la Firefly Fun House, Cena entrant par une porte mystique rappelle l’émission télévisée ‘The Twilight Zone’. J’ai également vu cela par rapport au Black Lodge de Twin Peaks. Ensuite, John se retrouve coincé dans ce qui peut être décrit comme un abîme sombre, le vide ou même l’enfer. Ou si vous voulez approfondir? Ce pourrait être les recoins les plus sombres de l’esprit de Bray Wyatt au-delà de la surface du Firefly Fun House; ce qui explique pourquoi son imagination détient tout le pouvoir. Où qu’il soit, Cena est accueilli par le portier «McBossman» (Cerberus?). Il est logique que Vince soit une marionnette, car il tire les ficelles de tout le monde à la WWE.

– Nous savons que McMahon aime ‘This Is Your Life!’, Donc nous pourrions voir la formation d’une version plus tordue. Il a poussé Cena à plusieurs reprises d’une manière qui lui rappelait crier «Agression impitoyable!» À la liste en 2002 (quand il les avait debout sur le tablier du ring). La menace d’être renvoyé est une motivation supplémentaire, tout comme la façon dont il a dit à ses superstars «Qui parmi vous est la prochaine légende! Qui parmi vous le veut! Parce que si vous n’en voulez pas, je suis sûr que l’enfer ne veut pas de vous! “

– L’étendue réelle du pouvoir de Wyatt est visible quand son bébé transforme Cena dans sa forme la plus ancienne. Dans une répétition du défi ouvert de Kurt Angle, Cena entre devant le vieux «poing Smackdown» dans une tenue similaire à son original. Après avoir fait son chemin vers le ring pour affronter Wyatt, il est robotique comme le personnage de “The Prototype” de ses jours OVW. Cena n’a aucun contrôle et crie de manière prévisible “Agression impitoyable!”. De manière amusante, Wyatt joue avec lui comme un jouet et peut voir ses frappes venir à un kilomètre.

Je vis littéralement votre plus gros échec en ce moment

– La citation ci-dessus concerne l’admission de John Cena (dans un documentaire récent) que son personnage d’origine a été son plus grand échec. «Agression sans pitié» Cena n’a pas atterri et lui a presque coûté son emploi. La seule différence qu’ils aient jamais faite à sa présentation était la couleur de ses malles. Il travaillerait bien avec les autres, mais la foule s’est rapidement retournée contre lui. Le potentiel était là, mais personne ne s’en souciait car son personnage n’était pas intéressant. Cena s’est reproché d’être complaisant.

– “Vous pouvez regarder mais vous ne pouvez pas toucher” sont des paroles du thème d’entrée des Bella Twins. Wyatt se moque de Cena pour sa relation ratée avec Nikki Bella.

– “Est-ce vraiment ce que vous voulez faire de votre vie?”. Combinée avec des images de l’enfance de Cena qui organisent des championnats de papier faits maison, cette ligne a beaucoup de poids. Est-il tombé amoureux de la lutte? Pourquoi fait-il des films quand il a dit à l’Univers de la WWE qu’il ne les quitterait jamais? Au cours de sa querelle avec The Rock, il s’est moqué de The People’s Champ pour être parti à Hollywood … mais a ensuite ironiquement poursuivi sur la même voie. Avidité? La célébrité? Ego? Est-ce vraiment ce que veut Cena? La WWE n’était-elle qu’un tremplin vers un plus grand succès?