Fit Finlay & William Regal Joke sur la cause de la chirurgie de remplacement de l’épaule de Finlay

L’ancien Superstar de la WWE et le producteur actuel Fit Finlay vont subir une opération de remplacement de l’épaule. Pour plus de précisions, Finlay a tweeté sur le processus de chirurgie et a déclaré hier sur Twitter qu’il allait subir la procédure aujourd’hui.

Fit Finlay a écrit sur Twitter: «Je vais subir une arthroplastie du matin. J’ai choisi d’essayer le tout nouveau développement expérimental dans ce domaine. Il aura la capacité Bluetooth et WiFi. Amazing !!!! ”Plus tard, le directeur général de NXT, William Regal, a répondu avec humour à Finlay. Il a tweeté: “Meilleurs voeux et j’espère que j’ai eu un coup de main en ayant besoin !!!” Finlay a répondu plus tard, “Au moins 75% de celui-ci…. Parce que je devais te porter! »Vous pouvez consulter cet échange ci-dessous.

