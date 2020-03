FITE offrira la WWE Wrestlemania 36

La WWE s’est associée à FITE pour offrir les deux nuits de Wrestlemania 36. L’événement sera diffusé aux États-Unis et dans certains territoires internationaux. Ci-dessous le communiqué de presse officiel:

NEW YORK: 31 mars 2020: FITE, principale plate-forme de sport numérique proposant des programmes de boxe de prestige, de lutte professionnelle, de MMA et d’arts martiaux, a annoncé la diffusion Pay Per View de l’extravagance annuelle de la WWE sur la culture pop, WrestleMania. FITE offrira l’événement spécial aux États-Unis ainsi que certains territoires internationaux.

WrestleMania, pour la première fois, se déroulera comme un événement de deux nuits diffusé ce samedi 4 avril et dimanche 5 avril à 19 h HE.

L’événement «Trop grand pour une seule nuit» sera organisé par le triple champion du Super Bowl Rob Gronkowski. Comme annoncé précédemment par la WWE, seul le personnel essentiel sera sur des plateaux fermés à plusieurs endroits, y compris le centre de formation de la WWE à Orlando, pendant la production de WrestleMania.

Les correspondances confirmées peuvent être trouvées ici: https://www.wwe.com/shows/wrestlemania.

FITE proposera l’événement sur PPV via un magnifique flux numérique HD, en anglais et en espagnol, ainsi que son chat en direct personnalisé, afin que les téléspectateurs du monde entier puissent profiter de la discussion en direct de l’événement, ensemble.

Les clients auront la possibilité d’acheter l’événement du samedi 4 avril et / ou l’événement du dimanche 5 avril ou d’acheter le forfait week-end pour des économies supplémentaires sur les achats individuels. Les achats Pay Per View sur FITE incluront des rediffusions, la fonctionnalité DVR et peuvent être consultés en ligne, PC, appareils mobiles, Smart TV ou leur appareil OTT préféré. Commandez l’événement sur FITE.

Passez votre commande PPV sur FITE aujourd’hui pour regarder et discuter avec vos amis: https://www.fite.tv/watch/wrestlemania-36-weekend-pass/2p6sr/