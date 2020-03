FITE.tv offrira un essai gratuit AEW Plus – Détails

FITE TV a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant qu’ils offrent un essai gratuit d’AEW Plus:

Déclaration de la société FITE concernant l’environnement COVID-19

Au nom de tous les membres de l’équipe FITE situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Europe continentale, nous souhaitons transmettre nos meilleurs vœux aux personnes confrontées à la pandémie de COVID-19 partout dans le monde. Nous surveillons les instructions des différents gouvernements et travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de contenu pour garantir le respect des consignes de sécurité. Nous avons créé FITE pour connecter les fans aux sports qu’ils aiment et à une communauté aux vues similaires, et pour fournir aux promoteurs une plate-forme pour organiser leurs événements dans un modèle homogène, global et efficace pour soutenir la croissance de leurs ligues.

Maintenant et à l’avenir, alors que l’interdiction de presque tous les événements sportifs en direct reste en vigueur, nous essaierons d’offrir autant de spectacles divertissants que possible pour que les gens puissent en profiter dans la sécurité de leur maison. De plus, FITE continuera à offrir des remboursements immédiats pour tous les événements qui ont été annulés ou reportés, comme nous l’avons toujours fait par le passé.

En étroite collaboration avec nos précieux partenaires de contenu, FITE cherche des moyens d’offrir plus de contenu gratuit et à faible coût ainsi que la création de communications avec les athlètes pour partager des histoires, des séances d’entraînement à domicile, etc. Dans le cadre de cette initiative, nous avons appliqué des réductions de 50 à 80% à tous les événements passés à la carte des organisations suivantes, avec plus à rejoindre dans les semaines à venir: AFL MMA, Austrian Fight Challenge, BCB Boxing, BKB , BKFC, Brave, Dead Serious Promotions, Dragon Fire Boxing, Dynasty Combat Sports, FIGHT24, Future Stars of Wrestling, Fusion Fight League, Hoosier Fight Club, Kunlun Fights, Reality Fighting, Rumble in the Cage, Shamrock FC, Spartyka Fight League, Superior Challenge, UCMMA / WCMMA, Unified MMA, Wrestlepro, XFFC et XWA Wrestling.

À partir d’aujourd’hui, nous proposons aux nouveaux abonnés un essai gratuit sur le forfait d’abonnement AEW Plus dans tous les territoires disponibles, et une chaîne gratuite de sports de combat linéaire appelée FITE 24/7 sur toutes les plateformes FITE dans le monde, pour tous les utilisateurs. Au cours des prochaines semaines, nous annoncerons des nouvelles sur la distribution offrant un accès supplémentaire à la programmation FITE à un plus grand nombre de fans, ainsi que davantage d’initiatives pour offrir du contenu gratuit. Un grand merci à tous nos partenaires pour avoir rendu cela possible.

Un merci spécial à tous les utilisateurs de FITE pour votre soutien continu. Nous sommes vraiment reconnaissants et chanceux de vous avoir.

Restez en sécurité!

Cordialement,

Kosta Jordanov

Co-fondateur et PDG, FITE