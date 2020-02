Flamita blessée et mise à l’écart après un match d’entreprise sans ROH

La star de ROH, Flamita, est écartée après avoir été blessée à ROH Free Enterprise ce week-end. La société a annoncé via la chronique hebdomadaire de Kevin Eck que Flamita avait souffert d’un minis déchiré lors de son match par équipe avec Bandido contre les Briscoes. Le rapport note que Flamita ne pourra pas participer à Bound By Honor ou Gateway to Honor, qui sont programmés pour les deux derniers jours de février.

PJ Black et Brian Johnson remplaceront Flamita et Bandido dans leur match à quatre contre les matchs contre Dalton Castle et Joe Hendry, Mark Haskins et Tracy Williams et Righteous à Bound By Honor. La défense du titre par équipe de six joueurs de MexiSquad à Gateway of Honor a été remplacée par Bandio et Rey Horus face à Jay Lethal et Jonathan Gresham. La colonne a également déclaré que Maric Manic avait subi une blessure au cou à cause de la bombe électrique livrée par Bully Ray, mais cela serait une blessure du scénario.