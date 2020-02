FOX et Roku concluent un accord pour continuer la diffusion – Détails

FOX et Roku ont conclu un accord pour continuer à diffuser FOX Apps. Cela signifie que FOX Sports, FOX Now, FOX News et FOX Nation continueront de diffuser sur ROKU.

Vous pouvez consulter leurs déclarations respectives ci-dessous:

Déclaration de FOX:

Nous sommes heureux de partager que toutes les applications FOX, y compris FOX Sports, FOX NOW, FOX News et FOX Nation, continueront d’être sur Roku. Nous sommes heureux que vous puissiez continuer à profiter de l’ensemble de notre excellente programmation, y compris le Big Game en 4K et la première de la saison de THE MASKED SINGER ce dimanche.

Déclaration de Roku:

Cher client Roku, Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord pour distribuer des canaux FOX sur la plate-forme Roku. Ce dimanche, vous pouvez diffuser gratuitement le Super Bowl via FOX Now et FOX Sports ainsi que la chaîne NFL. Nous espérons que vous apprécierez le jeu! Happy Streaming ™ – Roku